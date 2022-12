Stem Pol Vansieleghem tot Krak van Ichtegem

Pol Vansieleghem (65) is een gepensioneerde ondernemer in kasseiwerken uit de Turkyendreef. De hele familie is betrokken bij de jaarlijkse Eernegemse paardenzegening. “Die zegening is, naast die van Torhout, een van de belangrijkste in de regio”, vertelt Pol.

“Zo’n zes jaar geleden nam ik de touwtjes in handen en blies de tanende paardenzegening nieuw leven in, tot de jaarlijkse publiekstrekker die het nu geworden is. Het is vooral ‘een feest van het paard’ geworden, waarbij paardenliefhebbers een heel dagprogramma voorgeschoteld krijgen.” Nu hij met pensioen is, kan hij zich nog meer uitleven in zijn hobby. Zo doet hij mee aan paardenspanwedstrijden.