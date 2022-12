Stem Paquita Six tot Krak van Menen

Paquita Six (56) koestert de stille wens om Menen op de kaart te zetten als kunststad. Als voorzitter van de multidisciplinaire kunstenaarsvereniging Lukasgilde Menen is ze nauw betrokken bij de organisatie van de Kunstmarkt. Corona en stormweer hakten in op de eerste edities.

“Pas dit jaar verliep alles weer normaal. De kunstmarkt lokte dan ook veel belangstellenden. Het is mijn droom om de idyllische Oude Leielaan ooit helemaal te kunnen vullen met kunstwerken, van het zwembad tot aan het ziekenhuis. Ook onze leden waren tevreden om hun werken op de jaarlijkse Lukasgildetentoonstelling weer te kunnen tonen voor veel volk. Volgend jaar exposeren we ook in Buda Kortrijk. Mijn eigen kunstfoto’s zijn momenteel te bezichtigen in restaurant K de Karo.” (CB)