Stem Michaël Broucke tot Krak van Ichtegem

Michaël Broucke (33) uit Ichtegem is als oud KSA’er zeer nauw betrokken bij het sociaal weefsel van Ichtegem en ligt aan de basis van talrijke initiatieven. Zo stond hij mee aan de wieg van een speciaal biertje ‘Azoé, en niet anders’. “Ik ben ook actief in het toneelgezelschap de Ichtegemse Revue, bij de organisatie van het Plectrumfestival en verantwoordelijk voor de filmpjesreeks rond Sint-Maarten, ‘Ruus Buus Buus’. Samen met Louis Bout organiseerde ik een crowdfunding voor een film over de Eerste Wereldoorlog, Carnyx, met allemaal Ichtegemse spelers. Dat financiële doel is bereikt, volgend jaar starten de opnames en in 2024 zou de film gelanceerd worden”. (RI)

Michaël Broucke is genomineerd voor Krak van Ichtegem Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 15 januari 2023. Op 27 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

