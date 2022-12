Stem Marino Cobbaert tot Krak van Ichtegem

Marino Cobbaert (59) uit de Doornhoekstraat is een sportfanaat in hart en nieren en is actief bij verschillende Bekegemse verenigingen en organisaties. “Ik ben bestuurslid van de Molenlopers”, vertelt Marino. “Ik zet mij ook in voor de Bekegemse fietsers. Ik ben ook bestuurslid van het plaatselijke koerscomité en geef lessen spinning. Jaarlijks start ik met een sessie van ‘Start to run’. Ook in de organisatie van ‘Bekegem speelt met vuur’ speel ik een grote rol. Meer zelfs, ik ben de enige overblijver van de organisatoren van het eerste uur. Naast dit alles onderhoud ik ook nog nauwe banden met beide plaatselijke liefhebbersvoetbalploegen, Marcassou en VK Bekegem.

Marino Cobbaert is genomineerd voor Krak van Ichtegem Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde.

