Stem Lindsay De Vylder tot Krak van Anzegem

Lindsay De Vylder (27) woont in Anzegem en begon op zijn elf jaar met wielrennen. Sinds zijn jeugd behaalde hij vooral nationale en Vlaamse titels op de piste en op de weg werd hij ook een paar keer provinciaal kampioen. “In 2022 werd ik derde op het wereldkampioenschap ploegkoers. Dit heeft me wel echt een boost gegeven voor de toekomst omdat het deelnemersveld op het wereldkampioenschap evenwaardig was aan dat van de Olympische spelen. In 2024 wil ik op het podium staan van de Olympische ploegkoers in Parijs. Op de weg wil ik mezelf bewijzen als lead-out of als knecht. Graag had ik ploegsgewijs een stap hogerop gezet.” (GV)

Lindsay De Vylder is genomineerd voor Krak van Anzegem Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 15 januari 2023. Op 27 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

Stem op Lindsay De Vylder