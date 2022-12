Stem Koen Desendere tot Krak van De Haan

Koen Desendere (58) is al een tiental jaar actief bij Volley De Haan. Als secretaris neemt hij heel wat taken op zich. Bij een vooruitblik naar de 48ste editie van het Internationaal Volleybaltornooi in de kustgemeente afgelopen zomer noemde voorzitter Eric Van den Broucke het werk dat zijn secretaris levert zelfs onmisbaar. Die inzet levert hem nu ook een nominatie als Krak van de gemeente op.

“Ik was zelf recreatief bezig met volleybal. Mijn dochters zijn toen ook beginnen spelen en zo ben ik erin ingerold. Mijn dochters zijn ondertussen gestopt, maar ik doe nog altijd verder. Volleybal is een passie waar ik me graag voor inzet”, vertelt Koen.

(LB)