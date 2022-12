Stem Jeannine Nyssen tot Krak van Ichtegem

Jeannine Nyssen (66) uit de Stationstraat is gehuwd met Eddy Tyteca en ze hebben een dochter Lesly en een kleinkind Totti. Totti ging vroeger naar de GBS ’t Mozaïek waar ze nu al zeker 15 jaar vrijwilliger is. “Bijna elke schooldag sta ik vroeg op”, vertelt Jeannine. “Om 7.30 uur sta ik telkens paraat op de speelplaats van de kleuters om hen op te vangen. Ik probeer het dagelijkse afscheid heel wat draaglijker te maken. Zo heb ik de kleuters en waarschijnlijk ook veel ouders al heel wat traantjes bespaard. Ik zorgde ook voor meer speelgoed op school. Voor mijn inzet krijg ik veel liefde van de kinderen en dankbaarheid van de ouders terug.”

Jeannine Nyssen is genomineerd voor Krak van Ichtegem

Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde.

