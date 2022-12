Stem Emmy Dens tot Krak van Ichtegem

Emmy Dens (64) uit de Vossebeekstraat is lid van theatergroep ‘De Snuifdoos’ waar ze toneelmeester is. “Ik ben ook manusje-van-alles bij het kermiscomité van Ichtegem. Vroeger organiseerde ik ook nog de kinderfilmnamiddagen. Als begeleider van een leesgroep lees ik samen met een groepje kinderen elk jaar een tiental jeugdboeken. We bespreken die nadien en dan kiezen we er het beste boek uit. Ik help ook meer in de erfgoedwerkgroep van de gemeente. Ik heb ook aan bepaalde erfgoedbrochures van de gemeente meegewerkt. In de GBS kennen ze me waarschijnlijk wel nog als handwerkmoeder en zwemmoeder. Ik ben ook nog voorzitter van de schoolraad van de GBS.”

Emmy Dens is genomineerd voor Krak van Ichtegem Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 15 januari 2023. Op 27 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

