“Het dorpsleven is lang niet dood”: Katrien Verfaillie toerde jaar lang langs West-Vlaamse dorpen

Een jaar lang trok de Stavelse componiste en zangeres Katrien Verfaillie langs West-Vlaamse dorpen, waar ze telkens een concert bracht én een nieuwe strofe toevoegde aan haar persoonlijk project: het langste West-Vlaams lied produceren. In première voorgesteld op de Krak-verkiezingsavond en nadien te beleven op YouTube.

Met Kunnik Nemi Na Joen Komn had Katrien Verfaillie (48) een hit te pakken in coronatijd. Daarover zong ze ook, op de melodie van Mijn Dorp, bij ons bekend van Wim Sonneveld, waarin hij het dorpsleven van toen bezingt. En die nostalgische bespiegeling inspireerde Katrien ertoe om een bijzonder project op te starten: in een zo lang mogelijke ketting van intieme concertjes in zoveel mogelijk West-Vlaamse dorpen hoopte ze het West-Vlaamse dorpsleven zoals het vandaag nog bestaat, te vatten. In elk dorp zou ze de lokale verhalen die ze nadien bijeen sprokkelde, bundelen in een uitgesponnen versie van haar hit en zo ‘het langste lied ooit’ componeren. En zelf ook zingen, in het dialect dat haar zo na aan het hart ligt. “Ik hoop dat veel mensen hieraan willen meewerken, en dat op die manier de dorpen, maar ook de verbondenheid tussen die dorpen, nog eens mooi in beeld en op muziek worden gezet”, vertelde Katrien een jaar geleden in deze krant.

Hand in hand met Krak

In De Krant van West-Vlaanderen vond ze meteen ook een partner voor wie Katriens project naadloos aansluit bij de jaarlijkse verkiezing van de Krak, iemand die zich het voorbije jaar liet opmerken of ingezet heeft voor zijn of haar gemeente. Op het Krak-evenement begin 2024 werd de concertenreeks van Katrien dan ook afgetrapt. Sindsdien nodigden niet minder dan 52 dorpen haar uit om bij hen te komen optreden: ze bracht er telkens haar intieme luisterconcert Vanuut mien erte, met eigen pianocomposities en pakkende West-Vlaamse liedjes met een lach en een traan. Na elk concert ging Katrien in gesprek met de toehoorders over het leven in hun dorp.

Ik voel me tot op vandaag verbonden met Stavele, de plek waar ik opgroeide

“Het was een fantastische ervaring die mijn verwachtingen overtrof”, blikt Katrien enthousiast terug. “Het werd me duidelijk dat het dorpsleven nog lang niet voorbij is. In heel wat dorpen zijn nog verenigingen actief, die ook vaak goed aan elkaar hangen. Ik had eigenlijk onderschat hoe levendig veel dorpen nog zijn, hoe goed mensen elkaar daar nog kennen ook, en ben heel blij dat ik dat mocht ontdekken.” Katrien concerteerde in kerken, cafeetjes, in een weide, zelfs betoncentrale Lithobeton in Gistel werd een avond lang het decor voor een optreden.

(lees verder onder de foto:)

Katrien Verfaillie. (foto Bram Van Oost) © Bram Van Oost Katrien Kunnik

Het langste lied is een heel persoonlijk project voor Katrien. “Ik voel me nog altijd verbonden met de plek waar ik opgroeide, ook al woon ik al een hele tijd in Gent. Maar ik spreek nog altijd doodgraag mijn dialect, voel me meteen thuis ook als ik nog eens naar Stavele terugkeer. En datzelfde enthousiasme over hun dorp ondervond ik bij iedereen met wie ik sprak na de concerten. Het werd nog een hele klus om al die mooie informatie – anekdotes, verhalen over bijzondere figuren, opvallende gebouwen, informatie over streekproducten… – in telkens een strofe te gieten, op rijm bovendien”, lacht ze. “Maar ik heb het met hart en ziel gedaan.”

Bovendien voelde Katrien zich doorheen het jaar zelf groeien als artiest. “Ik ben steeds beter op mijn gemak op een podium en als zangeres, want tot voor corona bracht ik louter pianoconcerten. De titel van mijn album en de daaraan gekoppelde concertenreeks is dan ook niet voor niets Vanuut mien erte, ik meen wat ik zing. En heel wat mensen kwamen me achteraf zeggen dat ze dat ook echt voelden. Hoe mooi is dat?”, lacht ze.

Langste lied op Youtube

Het langste lied zal voor het eerst voorgesteld worden tijdens de verkiezingsavond van de Krak 2024, op dinsdag 28 januari. Samen met de videoclip die Katrien maakte, waarin ze elk dorp ook in beeld aan bod laat komen, zal het lied daarna te vinden zijn op YouTube. “Je ziet er mij in zingen, afgewisseld met beelden uit de verschillende dorpen. Ik heb er ook wat muzikale variatie in gebracht, en ben echt tevreden met het resultaat.”

De concerten vonden plaats op heel uiteenlopende locaties, van cafeetjes tot kerken en ook soms in openlucht. (foto MD) © Manuel-Delen

Katrien sluit niet uit dat ze haar reeks dorpsconcerten in de toekomst verderzet: “Dat laat ik afhangen van hoe mensen op het lied gaan reageren en of er nog nieuwe dorpen interesse tonen. Ik zou in elk geval heel graag doorgaan, want die optredens brengen me in alle hoeken van de provincie. Ik heb het voorbije jaar al heel wat dorpen ontdekt, die ik voordien niet kende, en daar zaten heuse pareltjes bij. Maar ik blijf in de toekomst ook optreden in culturele centra en in huiskamers, want ook daar haal ik enorm veel voldoening uit”, besluit ze.