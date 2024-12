Frank Balcaen verkozen tot Sint-Elooisdeken in Pittem: “We gaan vooral leute maken”

Op zaterdagavond 7 december vierde de Pittemse Sint-Elooisgilde in zaal De Magneet zijn jaarlijkse feest, waarop traditiegetrouw ook de deken verkozen werd. Dit jaar ging de eer naar Frank Balcaen. Hij zal dus dit jaar op Zotte Maandag samen met zijn vrouw Anja in het middelpunt van de belangstelling staan.

Tijdens de feestmaaltijd van de Sint-Elooisviering in Pittem wordt elk jaar een deken verkozen. Die is in de gemeente meteen ook deken van Zotte Maandag. Hij staat dus tijdens de Godelievekermis in het middelpunt van de belangstelling.

Dit jaar werd de deken voor de 127e maal verkozen en kwam Frank Balcaen met 200 van de 255 stemmen als winnaar uit de bus. Frank (55) is afkomstig van Bissegem en is gehuwd met Anja Van Hamme (56), die afkomstig is uit Sijsele. Ze hebben twee zonen Olivier (29) en Gilles (28).

“We zijn 31 jaar geleden toevallig in Pittem beland omdat we een huis zochten dicht bij het werk van Anja bij Ardo en er in de Schuiferskapellestraat één vrij was.” vertelt Frank ons. “We wilden ons snel integreren in de gemeente en toen Roger Soenens mij vroeg of ik lid wilde worden van de Landelijke Gilde heb ik vrij snel ‘ja’ gezegd. Ik werd snel actiever in het bestuur en zo ben ik op vandaag voorzitter. Een beetje hetzelfde verhaal deed zich voor bij wat vandaag het Breemeerschcomité voor de wagen van Zotte Maandag is. Op vraag van Danny Vroman ben ik erbij gekomen en ik ben met veel plezier blijven meewerken.”

Leute maken

“Ik ben zeer blij en vereerd dat ik Sint-Elooisdeken ben geworden. Anja en ik zijn vast van plan ervan te genieten en alles op ons af te laten komen wat voor mij, als iemand die zelf graag organiseert, niet eenvoudig zal zijn. Ik kan wel al meegeven dat mijn boezemvriend en gewezen deken Marc Ballekens tijdens de festiviteiten voor de nodige verrassingen zal zorgen.

Er is nu al beslist dat hij mijn ‘persoonlijke bodyguard’ zal zijn. De essentie van Zotte Maandag is voor mij leute maken en dat is ook mijn verlangen voor wat de gastvedette betreft. Als ik een naam moet noemen denk ik in de eerste plaats aan Dina Tersago, maar eigenlijk is het om het even, als hij of zij maar meeviert met de Pittemnaren.”

We vroegen uiteraard ook aan Anja naar haar voorkeur. “Ook voor mij is meedoen in de ambiance belangrijk, maar als ik een naam moet noemen denk ik dat Wesley Sonck nog wel een leutemaker is.”

(JG)