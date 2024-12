Familie herdenkt hun grootvader tijdens inhuldiging van struikelsteen in de Pol Dhondtstraat

Deze week worden in het Brugse veertien nieuwe struikelstenen geplaatst en ingehuldigd. Dinsdag gebeurde dat in Lissewege in de Pol Dhondtstraat ter nagedachtenis aan de broers Amedée en Gerard Crevits.

De struikelstenen zijn een idee van de Duitse kunstenaar Gunter Demnig. Het zijn messing plaatjes van 10×10 cm, bevestigd op een kassei, die geplaatst worden in het voetpad, voor de laatste gekende en vrijwillig gekozen woonplaats van een slachtoffer van het nazisme. De struikelsteentjes die herinnert worden aan Amedée en Gerard Crevits worden op twee plaatsen in Lissewege gemetst in het voetpad in de Pol Dhondtstraat, voor de huisnummers 14 en 54. Dinsdag gebeurde dit symbolisch omdat de steentjes niet tijdig konden geleverd worden wegens ziekte van de kunstenaar. Na de inhuldiging volgde door de familie Crevits-Dendooven nog een gezellig samenzijn in een sfeervol ‘verzetscafé’ waar men de inspirerende verhalen van moedige verzetsleden kon ontdekken en genieten van een optreden in de stijl van ’40-’45. De opbrengst ging naar de werkgroep Struikelstenen Brugge.

Verklikt en opgepakt

Kristof Van Mierop van de werkgroep: “Gerard Crevits werd in Lissewege op 18 augustus 1911 geboren. Samen met zijn acht jaar jongere broer Amedée werkte hij in de cokesfabriek in Zwankendamme en maakten zij allebei deel uit van de lokale verzetsgroep Witte Brigade, later Geheim Leger, in Lissewege. Met als permanente opdracht overal en ten alle tijde sabotage te plegen. De broers werden verklikt en samen opgepakt op 29 februari 1944 en gedeporteerd richting de concentratiekampen.”

Gerard stierf op 2 april 1945 in het concentratiekamp Dora-Mittelbau waar onder andere de V1 en V2 door dwangarbeiders in erbarmelijke situaties gemaakt werden. Het lichaam van Gerard bleef voor altijd in het massagraf in Nordhausen. Zijn broer Amedée werd nog bevrijd uit hetzelfde concentratiekamp, maar stierf op 8 juni 1945 in het militair hospitaal van Anderlecht, drie dagen nadat hij terugkeerde uit de nazikampen. Hij werd begraven op de begraafplaats van Lissewege. (ACR)