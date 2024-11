Carline’s Echo steunt Melanoompunt

Het project ‘Carline’s Echo’ van Poperingenaar Marc Dewilde heeft dit jaar nog twee concerten op het programma staan. Op dinsdag 3 december staat Mando in het Hopmuseum en op maandag 23 december staat Bart Cafmeyer met ‘Wij komen van Oosten” in D’n Aria. Een deel van de opbrengst gaat naar vzw Melanoompunt.

Het jaar sluit Carline’s Echo af met onder andere het optreden van Mando in het Hopmuseum, Gasthuisstraat 71. “Mando is een duo van singer-songwriters uit Gent, Klaas Poppe en David Decaesstecker, dat eigen werk afwisselt met eigenzinnige covers. Verwacht een bruisende mix van gevoelige, ingetogen nummers, rauwe americana en stomende blues. Klaas Poppe passeerde al eens de revue in Poperinge en imponeerde toen met zijn prachtige stemgeluid. Met David Decaesstecker aan zijn zijde laat het geen twijfel bestaan of we gaan een warme winterse avond tegemoet”, aldus Marc Dewilde van Carline’s Echo. Het optreden vindt plaats op dinsdag 3 december van 20 tot 22.30 uur. De toegang bedraagt 15 euro en er zijn een beperkt aantal plaatsen. Reserveren kan via marc.dewilde@telenet.be of 0474 57 14 06. De reservering is definitief na betaling op rekeningnummer BE21 0637 6231 0103 van Carline’s Echo. Annulatie is mogelijk tot één week voordien.

Goed doel

Met Carline’s Echo wil Marc mensen die weinig aan bod komen een podium geven, maar hij wil ook goede doelen steunen. “Het jaar eindigen we met een familiale, muzikale kerstvertelling van en door meesterverteller Bart Cafmeyer. Wij komen van Oosten is een vertelling voor jong en oud”, vertelt Marc.

“Verleden jaar bracht hij ook al een schitterend verhaal waarbij iedereen aan zijn lippen hing. Nadat van onze voorstelling Lunacoustic ontmoet Kobe Sercu een deel van de opbrengst aan Levensloop Westhoek werd geschonken, gaat de opbrengst van deze voorstelling naar vzw Melanoompunt. Dat is een patiëntenvereniging voor mensen met melanoomkanker en hun familieleden. Zij ondersteunen met hun fondsen het niet-gesubsidieerde onderzoek naar een van de kankers die nog het moeilijkst te behandelen zijn.”

Bart Cafmeyer staat op het podium in D’n Aria, Gasthuisstraat 71 op maandag 23 december van 20 tot 22.30 uur. Het basistarief bedraagt 15 euro en 10 euro voor kinderen jonger dan 10 jaar. Voor de voorstelling kan je reserveren bij Marc, via mail of telefonisch. Vereffenen van de plaatsen op het rekeningnummer BE21 0637 6231 0103 van Carline’s Echo. (LBR)