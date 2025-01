Brugge wil maar kan voorlopig ‘de pralinisering’ van zijn stadscentrum niet tegenhouden

Brugge heeft een samenwerkingsakkoord gesloten met andere Europese toeristische steden om de monocultuur van banale souvenirwinkels aan banden te leggen. “Zomaar pralinewinkels verbieden, kunnen we niet”, stellen schepenen Minou Esquenet en Mathijs Goderis.

“Verbied onmiddellijk nieuwe souvenir- en pralinewinkels. Deze goedkope import biedt geen toegevoegde waarde voor Brugge”, vroeg raadslid Marie Laeremans (VB) tijdens de gemeenteraad maandagavond.

Ze laakte het feit dat er in de Vlamingstraat opnieuw twee nieuwe souvenirwinkels bij gekomen waren. “In sommige zaken worden illegale truitjes van Club Brugge verkocht. Wordt dat gecontroleerd?”

Pralinisering

Het oppositieraadslid kreeg steun van Eva Vanhoorne (Groen), die het jammer vond dat Brugge nog altijd niet zijn beleidsvisie op het kernwinkelgebied toepast: “Dat document dateert nochtans al van 2020.

“Ondertussen zet de katelijnisering en pralinisering van Brugge zich voort. Onze stad zit in een neerwaartse spiraal door die monocultuur. Het gevolg is dat zelfs de dagtoerist steeds minder spendeert in Brugge. In 2018 was dat nog 74,5 euro waarvan 24,8 euro aan winkelen, in 2023 is dit gedaald tot 37,10 euro en amper 12,30 euro aan het shoppen. Een doctoraatsverhandeling over Amsterdam toont ons hoe je dit kunt oplossen.

Ingewikkeld

Volgens urbanisatieschepen Mathijs Goderis (Vooruit) is het probleem ingewikkelder dan het lijkt: “Indien een pand al handel als bestemming heeft, kunnen wij niet zomaar verbieden dat daar een souvenirwinkel in komt.”

“Voor een algemeen verbod of een specifiek verbod in bepaalde straten moeten wij in onze stedenbouwkundige verordening een zeer goede definitie hebben van wat een weinig kwalitatieve souvenir- of een pralinewinkel is. We werken deze legislatuur aan een oplossing, die niet discriminerend is en dus respect heeft voor het gelijkheidsbeginsel. En het mag ook niet de bedoeling zijn om bestaande, kwalitatieve chocoladewinkels te bannen.”

Europese alliantie

Volgens toerismeschepen Minou Esquenet is het uitblijven van een goede definitie en de vrees voor procedures de reden waarom de verordening op het kernwinkelgebied nog niet in uitvoering is: “In Amsterdam is het verbod op extra kaaswinkels ook niet waterdicht. Een winkelketen is er na een juridische procedure aan ontsnapt.”

“Brugge is wel onlangs toegetreden tot een alliantie van Europese toeristische steden die met dezelfde problemen geconfronteerd worden. Europa en de vrijheid van handel laten stadsbesturen weinig manoeuvreerruimte. Een eerste onderzoek is opgestart over de impact van het toerisme op de detailhandel”, aldus Minou Esquenet.