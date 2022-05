Basisschool De Bever gaat tegen de vlakte, alleen buitenkant klooster blijft: “Geen vaste lokalen meer en straks les op pantoffels”

Bij De Bever in Beveren-Roeselare wordt de laatste hand gelegd aan de plannen van de nieuwbouw. De twee vestigingen in het centrum komen samen in de Schoolstraat, waar alleen de buitenkant van het klooster blijft staan. Al de rest gaat tegen de vlakte en maakt plaats voor een uniek concept, zonder vaste klasruimtes. “Kennisoverdracht blijft het belangrijkste, maar we gaan voor een dynamische omgeving”, zeggen directeur Jan Vervaecke en adjunct-directeur Elke Vercaigne.

De grote lijnen van het nieuwe schoolproject bij De Bever staan zo goed als vast, maar de plannen liggen voorlopig weer even op de tekentafel. “Het voorontwerp was klaar, maar we voelden er ons niet helemaal goed bij. Het was te veel gang met klassen. Daar willen we van afstappen, dat levert te veel onbenutte ruimte op. Daarom zijn Lien Vansteenkiste en Lien De Schepper van Architecten Groep III bezig met wat aanpassingen”, openen Jan en Elke.

Blikvanger

De buitenkant van het klooster moet intact blijven, al de andere gebouwen gaan tegen de vlakte. De nieuwbouw van twee verdiepingen komt ongeveer halverwege de huidige speelplaats, evenwijdig met het klooster. Al de rest richting de Katteweg wordt speelruimte in een groene oase van rust. De parking van VDL naast de school moet de blikvanger worden van het hele project. Daar komen in een gebouw van drie verdiepingen, dat even hoog zal zijn als het klooster en met een zwevende gang met elkaar verbonden wordt, de refter en de turnzaal. Die ruimtes zullen ook gehuurd kunnen worden. Tussen die refter en het klooster komt straks de nieuwe hoofdingang. Eén stukje klooster verdwijnt, naast Residentie Aloïs, om een doorgang te maken richting de Katteweg.

De parking van VDL Bus maakt plaats voor de blikvanger van de nieuwe school: een gebouw van drie hoog met refter en turnzaal. © foto SM

“We willen een gebouw dat past bij wat we doen. Elke klas zal nog zijn vaste leerkracht hebben, maar geen vast lokaal meer. Ook zullen er bijna geen muren meer zijn, het wordt zo goed als een volledige open ruimte met de focus op rust en stilte. Kinderen krijgen al genoeg prikkels in het dagelijkse leven. Daarom dat er ook geen prenten, kaarten of dergelijke aan de muur komen, alleen geluiddempend materiaal. Daardoor is er in die open ruimte, ook dankzij de goede akoestiek, geen hinder van lawaai.”

Geen schoenen meer

“In het nieuwe project zullen ze per zes klassen in een van de vier ‘units’ (die een naam krijgen met een verwijzing naar de Bever, red.) zitten, waar er onder meer een wiskundeklas zal zijn, werkzones, creatieve ruimtes… De leerlingen zullen dus meer kunnen bewegen tijdens de dag. Doordat ze geen vaste plaats meer hebben, werken we met mobiele banken of speciale steuntjes die gebruikt kunnen worden als bureau. En alle kinderen krijgen een eigen locker, waar ze hun materiaal kunnen achterlaten en… hun schoenen. Het is de bedoeling dat iedereen op zijn pantoffels zal rondlopen in de nieuwe school.”

Iedereen zal op pantoffels lopen in de nieuwe school

Met dit project, waarin zoals nu plaats is voor 450 leerlingen, wil De Bever inspelen op de toekomst. “Het is een gebouw op maat van de toekomst van het onderwijs. Het wordt steeds moeilijker om voldoende leerkrachten te vinden en we zullen ook vaker beroep moeten doen op externe mensen, dus met die open ruimtes kunnen ze bijspringen en elkaar helpen als het nodig blijkt.”

Start werken

De definitieve plannen moeten tegen eind dit jaar klaar zijn, waarna de nodige procedures kunnen starten. Tegen begin 2024 zouden de werken moeten beginnen. Tijdens die werken zullen vier klassen ondergebracht worden in containers op de weide in de Katteweg, de rest kan in de schoolgebouwen blijven. De ingang zal tijdens de werken in de Katteweg liggen. De onderhandelingen zijn bezig met Kidz om opvang te voorzien op school. Ook STAP, dat nu naast de sporthal zit, zal naar het nieuwe gebouw verhuizen.

Wat er met de school in de Wijnendalestraat, in erfpacht van stad Roeselare, zal gebeuren, is nog niet geweten.