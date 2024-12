Izegemse partnersteden Hotton en Belle zouden afhaken door nieuwe coalitie; stad weet officieel nog van niets

“Partnerstaden Hotton, in de Belgische Ardennen, en het Noord-Franse Bailleul (Belle), bevriezen hun samenwerking met de stad Izegem nadat Vlaams Belang er in de coalitie terecht kwam.” Dat kwam Kurt Himpe (N-VA), tot voor kort schepen en man die de contacten met de vijf partnersteden mee onderhield, te weten. Burgemeester Kurt Grymonprez reageert verbaasd: “Wij hebben officieel niets vernomen, maar zijn uiteraard bereid met iedereen te praten.”

“De nieuwe Izegemse coalitie zindert blijkbaar ook na bij de partnersteden. Hotton in de provincie Luxemburg en het Noord-Franse Bailleul bevriezen alvast voor de volgende zes jaar de officiële samenwerking met de stad”, stelt Kurt Himpe vast. Izegem heeft vijf partnersteden met naast Hotton en Bailleul ook nog de Duitse steden Bad Zwischenahn en Hilders en de Tsjechische stad Zlin.

De nieuwe burgemeester van Hotton, voormalig Waals Minister en eresenator Philippe Courard (PS), was volgens Kurt Himpe vorige week in een interview in de Waalse krant l’Avenir al zeer duidelijk: “Als Belang aan de macht is, zullen we de banden met gekozen functionarissen verbreken, maar we zullen de relaties met de bevolking versterken, waarmee we zeer sterke banden hebben. Terwijl de deuren voor de politieke vertegenwoordiging daar dicht gaan, blijven ze open voor de verenigingen en de inwoners van de stad”, concludeert Kurt Himpe.

En oud-schepen van Internationale Samenwerking Kurt Himpe (N-VA) verneemt dat sinds deze week ook Bailleul de banden met Izegem verbreekt. Burgemeester Antony Gautier van die Noord-Franse stad zal vanaf nu elke uitnodiging vanuit de stad en elke samenwerking met Izegem weigeren zolang de huidige coalitie er is.

Burgemeester Kurt Grymonprez is officieel nog niet op de hoogte. “Toen de eerste keer de coalitie in de maak was, werd al zo’n gerucht gelanceerd. We zijn altijd bereid te praten, gaan niet polariseren. Ik hoor het ook liever uit de mond van die mensen zelf.”