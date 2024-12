Gemeenteraadsleden leggen de eed af in Houthulst

Elias Brodeoux (19, Vlaams Belang) is jongste gemeenteraadslid

19 jaar is Elias Brodeoux, studeert juridisch administratieve ondersteuning. Hij is het jongste lid van deze nieuwe gemeenteraad, daarmee is hij net niet de jongste in de geschiedenis van Houthulst. Dat is Kelly Es, die tot nu gemeenteraadsvoorzitter was. Zij startte haar politieke loopbaan toen ze net 18 jaar en 1 dag was. “In het begin van de coronacrisis waren er strenge maatregelen en ik kon mij daarin vinden. Dan ben ik mij in de partij gaan verdiepen en toen ik las over de Vlaamse onafhankelijkheid besefte ik ‘Vlaams Belang is mijn partij’. Ik wil in de gemeenteraad de stem van de mensen vertegenwoordigen en proberen problemen op te lossen. Vooral de tekorten aan budget en veiligheid liggen mij nauw aan het hart.” Elias ziet er geen probleem in om zijn studies en de gemeenteraad te combineren. (ACK)