Eenrichtingsverkeer in Korte Mooiestraat in Mesen

De stad Mesen wil eenrichtingsverkeer invoeren in de Korte Mooiestraat. Dat werd maandag besproken op de eerste gemeenteraad van de nieuwe bestuursploeg. De formele beslissing daartoe zal pas op de volgende raadszitting worden genomen.

Het eenrichtingsverkeer zal gelden in de richting van de Markt naar de kerk toe. Er komt ook een parkeerplaats voor mindervaliden in deze straat. De parkeerplaats voor mindervaliden in de Nieuw-Zeelanderstraat zal verdwijnen op haar huidige plaats, maar komt terug na de heraanleg van deze straat.

Zoals gebruikelijk voor een eerste zitting, gingen de meeste punten van deze raadszitting over de aanduiding van vertegenwoordigers in diverse intercommunales en verenigingen waar de stad is bij aangesloten. In de intergemeentelijke samenwerking DVV Westhoek wordt onze burgemeester Sandy Evrard de komende drie jaar zelfs voorzitter. Voor de woonmaatschappij Impuls werd geen vertegenwoordiger meer aangeduid, want de stad Mesen zal eruit stappen. “Een logische beslissing, nu we geen woningen meer hebben in deze organisatie”, lichtte de burgemeester toe. Na afsluit zal aan de Mesense stadskas nog een dividend van 458 euro worden uitbetaald.

Adviescommissies

Het nieuwe huishoudelijke reglement en de deontologische code voor de gemeenteraadsleden werden, net zoals alle andere punten op deze raad, unaniem goedgekeurd, zonder opmerkingen. Nieuwigheid hierbij is dat alle communicatie en verkeer van documenten voortaan volledig digitaal zal gebeuren, via een door de stad opgezet extranet. Het presentiegeld (de zogenaamde zitpenning) voor de leden van gemeenteraad en Bijzonder Comité wordt opgetrokken van 80 naar 100 euro, wat het wettelijke minimum is.

Nieuw voor Mesen is dat er twee adviescommissies worden opgericht : een voor ruimtelijke ordening en een voor mobiliteit. Zoals eerder al aangekondigd, krijgen ook de twee vroegere raadsleden van oppositiepartij Respect hier één zitje in, onderling af te spreken wie het zal invullen. De commissies zullen elke vierde woensdag van de maand bijeenkomen, de ene maand ruimtelijke ordening, de andere mobiliteit. Al naar gelang de onderwerpen op de agenda, zullen ook betrokkenen van andere instanties of deskundigen worden uitgenodigd. Een vertegenwoordiger van de politie zal vast deel uitmaken van de commissie mobiliteit.

De gemeenteraad keurde ook de delegatie van bevoegdheden aan het college van burgemeester en schepenen toe voor lopende zaken en financiële beslissingen tot maximaal 143.000 euro. Uiteraard zal de gemeenteraad al deze handelingen in alle transparantie kunnen volgen. Ook de toelage aan de politiezone Arro Ieper kreeg een unaniem ja : ze bedraagt een kleine 72.000 euro. Meteen kondigde de burgemeester ook aan dat de politie de komende maanden een heel actieplan zal uitrollen rond preventie, binnenkort meer hierover.

En in deze raadszitting werd ook nog de rangorde van de schepenen gewijzigd: Déborah Giampietro wordt tweede schepen, Maïté Hellem derde schepen. Met deze wijziging wordt de afspiegeling van de verkiezingsuitslag gerespecteerd, wat van meet af aan de bedoeling was.