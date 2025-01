KIJK. Grote hoeveelheid mazout op rijweg na zware botsing tussen vrachtwagen en bestelwagen

Dinsdagmorgen even voor 8 uur gebeurde op de Torhoutsesteenweg in Veldegem bij Zedelgem een zwaar ongeval. Een vrachtwagen en een bestelwagen kwamen er met elkaar in aanrijding.

Door het ongeval was de Torhoutsesteenweg in beide richtingen afgesloten voor het autoverkeer. © JVM

Om een nog onduidelijke reden week een van de twee bestuurders af van zijn rijvak en kwam in aanrijding met het andere voertuig. De bestuurder van de bestelwagen, die richting Zedelgem reed, moest door de brandweer uit zijn voertuig bevrijd te worden. De bestuurder van de vrachtwagen kwam met de schrik vrij.

Gescheurde mazouttank

Door de impact van de botsing scheurde de mazouttank van de vrachtwagen. © JVM

Door de impact van de botsing scheurde de mazouttank van de vrachtwagen en kwam er een aanzienlijke hoeveelheid mazout op de rijweg terecht. De brandweer neutraliseerde het mazout met absorberende korrels en oplosmiddel. Door het ongeval was de Torhoutsesteenweg in beide richtingen afgesloten voor het autoverkeer.

