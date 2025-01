Burgemeester Kurt Windels valt met zijn fiets op de Centrumbrug in Ingelmunster

Vrijdagmiddag keken diverse personeelsleden van het OCMW en de gemeente tijdens de nieuwjaarsreceptie raar op toen ze burgemeester Kurt Windels zagen. De ene keer zette hij zich neer op een barstoeltje, de andere keer stapte hij al mankend door de zaal van ’t Ontmoetingscentrum.

De burgemeester rijdt vaak met de fiets rond, zowel van zijn woning naar zijn kabinet of naar andere plaatsen in zijn gemeente. Tijdens zijn toespraak gaf de burgervader enige verduidelijking: “Sommige zagen het al, andere weten het al, maar donderdagavond deed ik een uitschuiver met mijn fiets. Inderdaad, ik gleed weg met mijn fiets op de Centrumbrug en mijn fiets kwam onder mijn zitvlak terecht. ’t Is vooral mijn knie. Goed gestrooid gasten”, glimlachte de burgemeester, richting medewerkers van de technische dienst.

Bepaalde aanwezigen hadden medelijden met burgemeester Windels en zeiden dat hij best toch eens een dokter zou raadpleegde of naar de radiologie zou gaan. We wensen hem alvast een spoedig herstel toe.