Arbeider (36) zwaargewond na ongeval met hoogtewerker in Ingelmunster

In Ingelmunster is dinsdagochtend een 36-jarige man zwaargewond geraakt bij een arbeidsongeval met een hoogtewerker. Het parket heeft een deskundige aangesteld.

Het ongeval gebeurde rond 8.30 uur in de Kortrijksestraat, waar een arbeider een reclamepaneel aan het bevestigen was aan de gevel van een gebouw. De hoogtewerker stond langs de weg opgesteld. Een vrachtwagen reed tegen de arm van de hoogtewerker waardoor het slachtoffer van het platform naar beneden viel. Hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht en is in levensgevaar.

Onderzoek

Het parket van West-Vlaanderen heeft een verkeersdeskundige aangesteld die de precieze omstandigheden van het ongeval zal onderzoeken. Ook het arbeidsauditoraat Gent, afdeling West-Vlaanderen stuurt de inspectiedienst Toezicht Welzijn op het Werk ter plaatse omdat het om een arbeidsongeval gaat.