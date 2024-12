Veertigtal inwoners komt in Wervik naar afhaalmoment ‘Boom zoekt Tuin’

Op het depot van de stedelijke groendienst langs de Menensesteenweg op Laag-Vlaanderen in Wervik kwam een veertigtal inwoners naar het afhaalmoment van de campagne ‘Boom zoekt Tuin’. De actie maakt deel uit van het bomenplan dat de stad samen met het Regionaal Landschap Leie en Schelde en de provincie wil uitrollen. Doel is om het bomenareaal uit te breiden met klimaatrobuuste bomen.

“Eerder was er in september in GC Gilwe een infomoment door het Regionaal Landschap Leie en Schelde waar alle uitleg werd gegeven over de juiste klimaatboom op de juiste plaats”, zegt schepen Bercy Slegers (CD&V). “We hadden maximum vijftig bomen ter beschikking. Er was een heel ruime keuze van soorten bomen. Belangrijk voor het kiezen was de plaats waar de boom wordt geplant, op een plek waarop in de zomer de zon schijnt of waar er schaduw is. We gaan het nu evalueren en eventueel volgend jaar herhalen.”

Deze campagne biedt inwoners de kans om actief bij te dragen aan een groener en leefbaarder Wervik. De andere deelnemende gemeenten voor ‘Boom zoekt Tuin’ zijn Deerlijk, Kortrijk, Waregem en Wevelgem.