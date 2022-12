Anzegemnaren halen gratis ‘klimaatbomen’ op die de provincie uitdeelt

Het vroor dat het kraakte, maar dat verhinderde niet dat een kleine veertig Anzegemnaren hun klimaatboom kwamen ophalen aan Escolys zaterdag.

“Via het het project ‘Boom zoekt Tuin – Klimaatbomen’ deelt de Provincie gratis bomen uit aan inwoners uit zes steden en gemeenten, waaronder Anzegem”, aldus schepen van Natuur en Milieu Davy Demets (Inzet). “Dat gebeurt in samenwerking met Stadlandschap Leie & Schelde en Stadlandschap West-Vlaamse hart.”

“De campagne kadert in een groter PDPOproject (‘bomen plannen/behereen/planten’) waarbij de Provincie gemeenten en steden ondersteunt in het beheer van bomen op het gemeentelijk patrimonium”, zegt gedeputeerde voor natuur, milieu en landschap Jurgen Vanlerberghe (Vooruit).

“In zes steden en gemeenten in Zuid-West-Vlaanderen en Midden-West-Vlaanderen (Zwevegem, Menen, Anzegem, Lichtervelde, Tielt en Wielsbeke) werden infosessies ‘Boom zoekt Tuin – Klimaatbomen’ georganiseerd voor de inwoners. Op deze gratis sessies kregen inwoners informatie over het belang en nut van bomen, tips over de aanplanting en het beheer en maakten ze kennis met het aanbod van vijftien soorten. Een boom poot je namelijk niet neer in eender welke tuin. Afhankelijk van de grootte, bodemtype en andere factoren is het belangrijk om een soort te kiezen die in de tuin past. Na afloop konden ze dan ter plekke een gratis boom bestellen uit de lijst van vijftien.”

Streekeigen bomen

De infosessies werden door 322 inwoners bijgewoond. Dat resulteerde in 274 bestelde ‘klimaatbomen’. De aangeboden bomen zijn streekeigen soorten, wat ervoor zorgt dat ze naast hun klimaateffecten (schaduw, verkoeling, CO²-captatie, …) ook een flinke boost betekenen voor de lokale biodiversiteit.

Met behulp van Europese subsidies (PDPO) werd een project opgestart voor drie jaar. Binnen dat project krijgt een aantal gemeenten (twaalf in totaal, waarvan zes in de regio van de stadlandschappen) in West-Vlaanderen een mooie service rond bomen: een volledige inventaris van hun eigen bomenpatrimonium, een beheerplan voor al zijn bomen en een ‘kansenkaart’ die toont waar die gemeenten nog haalbare plaatsen hebben voor nieuwe aanplant.

Nieuwe gemeenten

“Drie medewerkers onze ‘bomenplanners’ worden hiervoor ingeschakeld”, vertelt gedeputeerde Vanlerberghe. “In alle deelnemende gemeenten zorgt het project ook voor een flink pak nieuwe bomen. Landbouwers uit de deelnemende gemeenten konden via het project ‘Airkoe’ weidebomen bestellen, goed voor bijna vierhonderd nieuwe bomen. De ‘Boom zoekt tuin – klimaatbomen’ campagne kon in totaal zo’n zeshonderd bomen aan de man brengen, waarvan 274 in de regio’s van de stadlandschappen.”

Via beplantingen op het domein van de gemeenten zelf zullen ook nog eens zo’n achthonderd bomen de grond ingaan. De Provincie zet straks, omwille van de grote vraag, het aanbod van deze service richting gemeenten open voor een set nieuwe gemeenten.

Toekomst

Na afloop van het project krijgt elke regio zijn eigen bomenplanner. “Zo willen we met de Provincie nu alle West-Vlaamse gemeenten de kans geven om hun bomenpatrimonium uit te breiden en juist te beheren”, verduidelijkt Vanlerberghe.

“Deze dienstverlening wordt structureel verankerd in de werking van de regionale landschappen en stadlandschappen in West-Vlaanderen. De Provincie voorziet daartoe in de helft van de loonkost van de bomenplanners. De overige helft wordt gedragen door de gemeenten die straks van de diensten van de bomenplanner gebruik wensen te maken.”

(GV/ Foto GV)