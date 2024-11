Vakbonden VRT stellen CEO Frederik Delaplace in vraag in brief aan minister

De drie vakbonden bij de VRT plaatsen in een brief aan Vlaams minister van Media Cieltje Van Achter (N-VA) vraagtekens bij de houding van CEO Frederik Delaplace in de strijd tegen grensoverschrijdend gedrag. Ze reageren zo op een artikel in Humo deze week, waarin staat dat voormalig minister van Media Benjamin Dalle (CD&V) klachten over het gedrag van gewezen directeur Content Ricus Jansegers heeft voorgelegd aan Delaplace.

In het Humo-artikel wordt uit de doeken gedaan hoe er al jarenlang klachten waren over het gedrag van Ricus Jansegers. Maar met de klachten zou niets gebeurd zijn. De klachten werden volgens het tijdschrift aangekaart bij het kabinet van Dalle, en die legde de klachten voor aan Delaplace en voorzitter van de raad van bestuur Frieda Brepoels.

“Voorbeeldrol”

In de brief aan minister Van Achter uitten ACV VRT, ACOD-VRT en VSOA-VRT hun zorgen over het Humo-artikel. Zo verwijzen ze naar het actieplan grensoverschrijdend gedrag binnen de mediasector. Dat juichen ze toe, net als de “voorbeeldrol” die de VRT volgens het regeerakkoord moet hebben. “De geschetste situatie staat in schril contrast met wat rond dit thema de voorgaande jaren aan beleidswerk is gerealiseerd”, klinkt het daarom.

Voor de drie bonden is het ook “heel opmerkelijk en bedenkelijk” dat Delaplace in september in het Vlaams Parlement zei dat hij “geen weet” heeft van klachten over grensoverschrijdend gedrag.

“Gezien deze feiten stellen wij u, vanuit het belang van alle VRT-medewerkers, volgende vraag: komt de voorbeeldrol van de VRT inzake de strijd tegen grensoverschrijdend gedrag niet in het gedrang door de houding van de gedelegeerd bestuurder in deze zaken? Wij kijken uit naar uw antwoord”, dixit ACV, ACOD en VSOA.