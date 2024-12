Bekijk: Niels Destadsbader brengt ode aan Kortrijkse mantelzorger Jean-Pierre

Tijdens de eerste aflevering van het eindejaarsprogramma ‘Vrede op aarde’ bracht Niels Destadsbader een West-Vlaamse versie van het liedje ‘You never walk alone’. Hij zong het lied op vraag van Kelly als ode aan haar vader Jean-Pierre. Hij is mantelzorger voor zijn vrouw Carine, die dementie heeft. “Ik wil hem via deze weg tonen dat we hem niet vergeten, hoe moeilijk de zorgen ook worden”, vertelde Kelly met een krop in de keel.

Op het einde van de eerste aflevering van ‘Vrede op aarde’, het eindejaarsprogramma op VRT1 maakte Sven de Leijer ruimte voor een warm verhaal uit West-Vlaanderen. Naar aanleiding van de Warmste Week had Kelly uit Kortrijk de afgelopen weken een actie georganiseerd tegen eenzaamheid bij partners van mensen met dementie. “Mijn mama Carine heeft zelf dementie, dus papa en ik weten goed dat dit soms eenzaam kan aanvoelen”, vertelde ze.

“Het draait soms veel rond mama en haar dementie en ik wilde tonen aan papa dat we er ook voor hem zijn”

Kelly wilde via het programma vooral even de tijd nemen om haar papa Jean-Pierre te bedanken. “Ik wilde papa tonen dat we hem niet vergeten zijn, dat we er ook voor hem zijn en niet altijd alleen voor mama. Want ik merk dat papa soms het gevoel heeft dat het altijd rond mama draait. Daarom heb ik het liedje ‘You never walk alone’ aangevraagd. Dat is een liedje, waar hij naar luistert als hij het even moeilijk heeft. Het past bij het thema ‘Tegen Eenzaamheid’ en werd ook afgespeeld op de begrafenis van mijn oma”, vertelde Kelly met een krop in de keel.

Dat alles kwam voor Jean-Pierre als een hele verrassing. “Dit is even verschieten. Mijn dochter staat sterk in haar schoenen en ik ben blij dat ze zo voor zichzelf uitkomt. Nu haar mama dement is, hebben we het wel wat moeilijker. Je moet leren leven met dementie, maar na 32 jaar zie ik mijn vrouw Carine nog altijd even graag.”

Ode aan mantelzorgers

Op vraag van Kelly bracht zanger Niels Destadsbader uit Deerlijk het liedje ‘You’ll never walk alone’ voor haar papa. “Moh, je ziet gie van mien streke”, merkte Niels snel op tijdens het gesprek met Jean-Pierre. Daarom bracht hij een speciale versie van het nummer in het West-Vlaams. “Da je alsan bluft goan. Te saamn bluvn goan, te saamn bluvn we dr stoan. Kom up tid bie mie, want kben der voe gie.”

In samenzang met een prachtig koor onder leiding van Hans Primusz bracht Niels Carine en Jean-Pierre tot tranen. De West-Vlaamse versie van ‘You’ll never walk alone’ werd omgedoopt tot een sprekende ode voor alle mantelzorgers.