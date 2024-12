Meer dan dertig jaar De Sirene in Middelkerke: Georges Keters gehuldigd met 3D-geprinte ‘sirene’

Dertig jaar geleden maakte Georges Keters van een maandelijkse nieuwsbrief een tweemaandelijks tijdschrift. De Sirene verscheen in Middelkerke voor het eerst op 1 juli 1992.

Journalist Georges Keters kreeg toen van toenmalig burgemeester Frank Verlinde carte blanche. Meer dan dertig jaar later is het nog steeds een relevante bron voor gemeentelijk nieuws.

Georges was een echte pionier: “Toen kreeg iedere schepen een pagina om zijn of haar realisaties te verkondigen. Die tijd is voorbij, maar de eerste Sirene was wel de eerste vorm van gerichte bestuurscommunicatie en ook de start van de burgerinspraak.”

Georges gaf in 1997 de fakkel door aan David Stuyck. “Ik ging volledig voor een revolutie: vierkleurendruk. Dat vergde enorm veel massage en overtuiging bij het toenmalige bestuur, want dat had natuurlijk ook een kostprijs: ‘Is dat wel nodig?’ Gelukkig haalde ik mijn slag thuis.”

Op het lanceringsmoment op vrijdag 20 december 2024 huldigde het gemeentebestuur van Middelkerke Georges Keters, dochter Annick Keters en David Stuyck met een sierlijke 3D-geprinte ‘sirene’, het symbool dat op de eerste cover van De Sirene prijkte. Het was trouwens Annick die tot november 2024 De Sirene zonder het missen van een deadline telkens piekfijn in de lay-out goot.

Ook in een nieuw kleedje blijft De Sirene na meer dan 30 jaar een belangrijke bron van boeiend gemeentelijk nieuws.

(GE)