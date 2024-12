Wordt Michiel (33) West-Vlaamse Jonge Ondernemer van 2024?: “Woning in één dag gebouwd”

Michiel De Backer, oprichter van Ark-Shelter dat in binnen- en buitenland modulaire en duurzame houtskeletbouwprojecten realiseert, is genomineerd voor de JCI-award West-Vlaamse Jonge Ondernemer van het Jaar. “Ik ben zeer vereerd en zie deze nominatie als stimulans voor jonge mensen om te gaan ondernemen.”

We spreken Michiel De Backer (33) in de Groendalekapelleweg in Lichtervelde. Al van ver valt de opmerkelijke constructie op waar hij woont en die ook als thuisbasis dient voor zijn bedrijf Ark-Shelter. “Dit is een oude boerderij die ik kocht van mijn vader. Het was eerst de bedoeling om de bouwval te restaureren maar dat zou een hoop geld hebben gekost. Ik was toen al enkele jaren samen met mijn vennoot Miroslav Lezo bezig met een uitdagend project.”

Ecologisch/goedkoper

“Ik ben opgegroeid in het bouwbedrijf van mijn vader en studeerde in Gent architectuur aan Sint-Lukas. Ik had aan de lijve ondervonden hoe ingrijpend en tijdrovend het bouwen van een woning is. Er moet eindeloos heen en weer gereden worden met vrachtwagens en materialen worden van overal naar de werf gesleurd. Wij vonden dat dit beter, ecologischer en goedkoper kon. Wij bouwen units die kant en klaar, zelfs mét keuken en badkamer, op maat van de koper worden geleverd op de bouwsite. Met dat concept zijn we redelijk uniek in Europa. Vooraf gaan we in overleg zodat we heel duidelijk weten wat de klant wil. De units worden vervolgens in Slovakije gebouwd. Daar hebben we twee bedrijven opgericht.”

“’s Morgens kwamen de vrachtwagens aan, tegen ’s middags konden we onze woonst betrekken”

“Tijdens corona hadden we net een project klaar maar dat kon toen niet meer geleverd worden. Die constructie hebben we hier in Lichtervelde geplaatst. ’s Morgens kwamen de vrachtwagens aan, tegen ’s middags konden we onze woonst betrekken. Die snelheid is onze grootste troef. Binnenkort breken we de oude boerderij af en bouwen hier een nieuwe woning en kantoren, uiteraard opnieuw met onze modulaire houtskeletformule. Ark-Shelter plant daarnaast in Roeselare een nieuwe showroom.”

“Onze klanten zijn vooral recreatieparken in binnen- en buitenland en skiresorts of bedrijven die heel snel een kantoor willen. Vaak hebben ze niet de tijd om hun domein voor meer dan een jaar om te toveren in een bouwwerf. We bouwden ook reeds units voor scholen. Voor AZ Zeno leverden we tien units.”

Anderen stimuleren

“Ik was aangenaam verrast toen JCI, de Junior Chamber International, mij nomineerde voor de award West-Vlaamse Jonge Ondernemer van het Jaar en heb de nominatie met plezier aanvaard vooral om jonge ondernemers te stimuleren om vol voor hun dromen te gaan”, aldus nog Michiel De Backer.