Net gestart: kapster Chiara Fanara (21) met Siciliaanse roots opent eigen salon in Lendelede

Vanaf 4 november kun je bij Chiara Fanara (21) in de Rozebeeksestraat 30 terecht om je haar een modieuze snit te laten aanmeten.

Chiara Fanara kwam tien jaar geleden met haar familie naar België. “We zijn uit Sicilië afkomstig, daar is het inderdaad wat warmer”, lacht ze. “Het was om beroepsredenen dat mijn familie, de kant van mijn mama, naar hier kwam.” Met haar gezin woont ze nu in Rozebeeksestraat 30 en daar bouwt ze haar eigen zaak uit. “Mijn kapsalon gaat hier Bella Hair Studio noemen, ik start in bijberoep. Ik doe dat uiteraard eerst in mijn eentje. Mijn opleiding kreeg ik aan VISO in Roeselare en RHIZO in Kortrijk, maar door duaal leren was ik tijdens mijn studies ook al aan de slag bij Dirk De Witte in Ringshopping Kortrijk. Ik stak daar uiteraard ook veel op en deed ook elders al ervaring op.”

Het pand waar Chiara nu start met haar zaak, deed van 1955 tot 1990 ook al dienst als kapsalon. Mireille Maertens was er 35 jaar kapster. “Het salon hebben we vernieuwd en wat kleiner gemaakt. Hier kunnen straks dames, heren en kinderen terecht. Ik heb ook al veel cursussen gevolgd om de diverse technieken onder de knie te krijgen.”

Bella Hair Studio verwijst naar haar Italiaanse roots. “We werken hier louter op afspraak, mensen zullen me via sociale media kunnen bereiken voor een afspraak, maar ook telefonisch uiteraard.”