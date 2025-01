Kortrijk innoveert met COSH!: duurzamere mode en lokaal ondernemerschap steen centraal

Stad Kortrijk lanceert COMMERCE, een ambitieus project dat de komende vier jaar inzet op het versterken van de stads- en dorpskernen en het ondersteunen van lokale ondernemers. Met COSH!, een unieke samenwerking rond duurzamere mode, lanceert Kortrijk meteen de eerste actie die niet alleen inspeelt op de noden van vandaag, maar ook een blik richt op een duurzamere toekomst voor de retailsector.

Kortrijk stond eerder al in de kijker met ‘slowshopping’ en breidt dit nu verder uit via het project COMMERCE! Hiermee wil de stad de handelaars in het winkelwandelgebied ondersteunen door nieuwe initiatieven op te zetten die zowel tijdens als buiten de openingsuren voor beleving zorgen. Zo wordt er een innovatieve installatie ontworpen om shoppers ook na sluitingstijd een unieke ervaring te bieden. Met name Cosh! “Veel shoppers zijn op zoek naar duurzame kledij, maar dat verloopt niet altijd vlekkeloos. Wij, als team van Cosh! hebben dat ook gemerkt. Vanaf nu kan bewust winkelen gemakkelijker worden met Cosh!”, duidt CEO Niki De Schryver. “Voor Cosh! sloegen kenners van duurzame fashion de handen in elkaar.” Pionier is Ubbe Desamps, zaakvoerder van Brooklyn brands and pants aan de Korte Steenstraat 6 in Kortrijk. Zijn zaak is tot nu toe de enige in Kortrijk die de consument op het platform voor duurzame winkels, Cosh!, terugvindt. “Onze maatschappelijke rol is de wereld toch een beetje beter maken op gebied van klimaat en duurzaamheid. Het is een uitdaging voor deze generatie.”

Een toeristische trekpleister: COSH! shoppingroute

Het platform dat internationaal actief is alsook in enkele Belgische steden zorgt binnen het Interregproject Commerce! dat er 25 andere kledingzaken op Cosh! komen. “We gaan ondernemers, die nog maar een heel beperkt duurzaam aanbod hebben, versterken. We maken een match met andere ondernemers die heel duurzaam ondernemen uit ons netwerk. Daardoor gaan er kleine pop-ups komen in een twintigtal winkels die elk een super duurzaam merk in aanbieding gaan krijgen.” Cosh! in shops moet meer mensen naar het handelscentrum brengen. Stad Kortrijk stopt in de app 255.000 euro, grotendeels subsidies. En daar kan nog meer mee gebeuren”, zegt Wouter Allijns, schepen van Middenstand Kortrijk. “We laten een teenagehangout installeren. Dat is een installatie waar jongeren na de sluitingsuren van de winkels kunnen blijven hangen. Deze hangout komt in 2026 aan de Reepkaai op de plek waar nu AZ Groeninge zit. Daar zullen we onze jonge ondernemers, starters, de kans geven om in een creatieve hub te ondernemen.” Om deze verandering zichtbaar te maken, ontwikkelt Kortrijk samen met COSH! een duurzame shoppingroute door de stad. Deze route, die zowel online als in de toeristische punten van de stad beschikbaar zal zijn, nodigt bezoekers uit om de deelnemende winkels te ontdekken en duurzame mode van dichtbij te ervaren. Daarnaast biedt Kortrijk ondernemers uit de deelnemende regio’s de kans om het pop-uppand in de Sionstraat te gebruiken als testlocatie. “Fast Fashion is de vervuilende dieselmotor zoals we die in de jaren 80 kenden. Fashion kan veel slimmer en duurzamer anno 2025. Het voelt als een morele plicht om dat ook te doen”, besluit Ubbe Descamps.