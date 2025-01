WECANDANCE wordt deze zomer driedaags strandfestival in Zeebrugge, met ‘denim’ als dresscode

De twaalfde editie van het strandfestival WECANDANCE vindt plaats tijdens het lange weekend van 15, 16 en 17 augustus. Gedurende drie dagen worden festivalgangers naar jaarlijkse traditie ondergedompeld in music, food & fashion op het adembenemende Zeebrugge Beach.

WECANDANCE is één van de weinige festivals die haar bezoekers inspireert om zich op te kleden. Dit jaar staat het thema “Denim Dancers” centraal voor zowel de bezoekers als de experiences. Onder de creatieve leiding van Studio Dennis Vanderbroeck heeft het WECANDANCE-team een heldere richting gekozen: denim is for everyone.

Bezoekers worden uitgedaagd om op hun eigen niveau creatieve invulling te geven aan hun outfits en de iconische en tijdloosheid van denim in alle kleuren en facetten te vieren.

Tijdloos

Deze zomer draait het niet om trends op het strand – het festival heeft gekozen voor thema dat generaties, stijlen en subculturen overstijgt. Denim is tijdloos: je ouders droegen jeans, skaters ademen denim, hiphop maakte denim cool en de grootste modehuizen blijven er op terugvallen – een perfect uitgangspunt voor een festival als WECANDANCE: denim is for everyone, net als hun strand.

Met Denim Dancers wil het festival het inspirerende aan denim – democratisch, tijdloos en eindeloos veelzijdig in de picture zetten. Of het nu wordt geupcycled, geruild of ge-diyed, denim verbindt alle leeftijden en stijlen binnen de diverse WECANDANCE-communities.

Slagzin

De slagzin van dit jaar, Some dance to remember, some dance to forget, vat perfect samen hoe iedereen WECANDANCE op z’n eigen manier beleeft. De zin is geplukt uit de hite ‘Hotel Californai’ van The Eagles. Voor de één is het dé ultieme escape, voor de ander hét moment om herinneringen te maken met vrienden – old & new.

Peggy Gou. © WECANDANCE

Peggy Gou is de eerste naam op de lineup voor WECANDANCE 2025, op zondag 17 augustus komt ze naar Zeebrugge, na haar set op het festival in 2019. Dit wordt haar enige show in België dit jaar en haar eerste show in België sinds 2023. First name, big energy!

Gou combineert als artieste en producer moeiteloos muziek en mode net als het festival. Ze studeerde aan het London College of Fashion en lanceerde in 2019 haar eigen genderless label, KIRIN. Met hits als “(It Goes Like) Nanana,” “I Go” en “Starry Night” verovert ze wereldwijd zowel de hitlijsten als de modewereld.

Zes stages

Met zes stages brengt WECANDANCE een eclectische mix van sounds en communities. Van internationale headliners tot lokaal talent, de full lineup is een combinatie van electronic beats, trending sounds, trance, hardstyle, amapiano, hiphop, house, techno en zelfs a touch of disco.

Dit jaar staan alle 95+ artiesten geboekt op de bekende WECANDANCE stages – The Lighthouse, The Wave, Bloody Blue en Ocean en een nieuwe stage dit jaar: The Dune.

Make-over

Het festivalterrein krijgt zoals ieder jaar een indrukwekkende make-over met bijzondere aandacht voor zowel nieuwe als vernieuwde podia. De Lighthouse-stage blijft het kloppende hart van WECANDANCE en The Wave behoudt zijn uitstraling.

De bloody blue stage krijgt een lichttunnel. © Kemizz 30

De Bloody Blue-stage wordt omgetoverd tot een lichttunnel, en The Ocean wordt groter dan ooit. Dit jaar introduceert WECANDANCE een gloednieuwe stage: The Dune, een overdekte club waarin je volledig kunt verdwijnen. Net als voorgaande jaren werkt het festival samen met kunstenaars, en op het strand word je zoals steeds verwelkomd door de Experience Market.

Nachttreinen

De food market wordt weer ontworpen als een volwaardige stage met dezelfde aandacht voor design en beleving als de muziekpodia. Zoals ze bij WECANDANCE altijd zelf zeggen: food, drinks en art installations zijn net zo belangrijk op de line-up als muziek.

Ook dit jaar investeert WECANDANCE in het uitbreiden van hun openbaar vervoersopties. Nachttreinen zullen naast Gent en Brugge nu ook stoppen in Antwerpen en Brussel en er worden meer bussen en trams ingezet

Info: www.wecandance.com