Otice Dury in Lift You up: “Van zingen mijn beroep maken, blijft een droom”

Wie vrijdag 31 januari op VTM afstemt, krijgt in de nieuwe muzikale talentenjacht Lift You Up de Oostendse Otice Dury aan het werk te zien. Dat Otice al langer droomt van een muzikale carrière mag niet verbazen als je weet dat ze eerder al aan The Voice Kids en Starstruck deelnam. “Ik heb een schoonheidssalon en doe dat dolgraag, maar ik geef toe dat ik toch stiekem hoop ooit van zingen mijn beroep te maken”, bekent Otice.

2014 was het toen de twaalfjarige Otice Dury haar opwachting maakte in The Voice Kids met een cover van Don’t Rain on my Parade. “Zingen doe ik al van kindsbeen af”, vertelt Otice. “Ik keek als klein meisje samen met mijn broer naar de Amerikaanse muzikale tv-show Glee over het leven op een high school.

Mijn toenmalige leerkracht van het zesde leerjaar aan het Klein College in de Oostendse Kaaistraat was een inspiratie. Die kon zo geweldig uit volle borst zingen in de kapel van de school. Hij leerde me dat je niet verlegen moet zijn om voor een publiek te zingen.”

Otice schopte het in The Voice Kids uiteindelijk tot in de finale. Het leverde haar meteen enkele optredens op. En enkele jaren het vertrouwen om in een nieuwe talentenjacht, Starstruck (VTM), opnieuw haar kans te wagen met een cover van een Lady Gaga-nummer.

Schoonheidssalon

Geen twee zonder drie, moet de intussen 23-jarige uitbaatster van schoonheidssalon La Bohème in Bredene gedacht hebben. Lift You Up leek de uitgelezen kans om Vlaanderen en omstreken nog eens van haar stem te laten genieten.

“In het nieuwe VTM-programma moeten we als deelnemer een perfecte muzikale match vormen met een van de vier mentors Metejoor, Laura Tesoro, Bart Peeters en Jasper Steverlinck.”

Otice hoopt vooral indruk te maken op die laatste met haar versie van Just a Girl, een nummer van Florence & The Machine. “Ik vind Jasper Steverlinck vocaal zo sterk, ik zou nog zoveel van hem kunnen leren. Muzikaal sluit mijn smaak bovendien aan bij die van hem, denk ik. Nu, Metejoor vind ik ook wel goed, vooral omdat hij zo’n leuke sfeer kan brengen op het podium. Maar hij zingt in het Nederlands, terwijl ik dat toch liever in het Engels doe.”

Blijven zingen

Het publiek beslist straks wie verder doorstoot in het programma. “Hoe ik het ervan afbreng, dat zie je op vrijdag 31 januari vanaf 20u40 op VTM.”

Maar zingen, dat wil Otice, wat er ook gebeurt, verder blijven doen. “Vorig jaar heb ik met coverband Beaufort onder meer op de Paulusfeesten opgetreden. Dat was een bijzonder leuke ervaring. Maar ik heb begin dit jaar beslist om het toch weer solo te proberen.

“Nu, ik laat het wat op me afkomen. Komt er een opportuniteit langs, dan graag. Zo niet, dan heb ik nog altijd mijn schoonheidssalon, waarin ik dolgraag mijn klanten wil blijven verwennen. Dat salon verhuist binnenkort trouwens van Bredene naar de Van Iseghemlaan in Oostende.”

“Ik blijf sowieso tweewekelijks samenwerken met mijn vocal coach. Zingen blijft dus op de voorgrond. En wie weet, misschien komt die unieke kans toch eens voorbij…Want ik moet toegeven, van zingen mijn beroep maken, blijft toch nog altijd een droom.”