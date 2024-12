Klaar voor de grote doorbraak

De beloftevolle artiest Williams Kaizari, die online scoort met zijn eerste album, is klaar om ons land te veroveren. De muzikant die via Parijs en Poperinge in Moorsele terecht kwam, wil méér dan muziek maken alleen. “Ik wil andere mensen en muzikanten inspireren.”

‘Can you see me?’ De titel van zijn gloednieuw album is niet toevallig gekozen. Williams Kaizari, geboren net buiten Parijs als Felipe Williams, is klaar om zichzelf te tonen aan de buitenwereld. Dat doet hij met een unieke mix van soul, R&B en hiphop, dat in de eerste week – na een succesvolle releaseparty – al meer dan 150.000 streams haalde online.

Het laat zich luisteren als een soundtrack van zijn leven, dat boeiend genoeg is om verfilmd te worden. De ouders van Kaizari (wat Swahili is voor keizer, red.) groeiden naast elkaar op in Angola. Zijn moeder deed haar middelbaar in Portugal en haar hogeschool in Parijs. Tijdens haar middelbaar vloog ze iedere zomervakantie naar Angola. Zijn vader bleef al die tijd in Angola, dat decennia lang in een burgeroorlog verweven zat. Hij had verplichte legerdienst. De moeder van Felipe werd op jonge leeftijd zwanger. Toen Felipe negen maanden was, verkasten ze van Parijs naar Poperinge.

Gedeelde droom

“Mijn moeder kende mensen uit de Westhoek. Het leek haar een plek waar ze makkelijker dingen voor elkaar kon krijgen dan in Parijs. Ze heeft nogal een gesloten karakter en de gedachte aan een kind grootbrengen in een klein dorp beviel haar wel. Ze vond ook snel werk in rusthuis De Beiaard, en werd eigenlijk heel hartelijk ontvangen. Mijn ma heeft er alles aan gedaan om een goeie thuis te creëren en ook een stabiele situatie voor mijn pa, die na vijf jaar naar hier kon komen. Momenteel woont hij in Corsica”

“Ik heb zelf ook de charmes van een dorp mogen ervaren. Mensen waarmee ik in de kleuterklas zat, zijn nog steeds vrienden. Die community stond soms ver af van mijn cultuur – thuis werd er Frans en Portugees gesproken – maar ik ben er nog altijd graag gezien, van de frituur tot de bakker. Ik had ook vrienden in alle gemeenschappen en klassen, van sociale wijken tot het jeugdhuis en de gasten met geld”, glimlacht Williams, die ook voetbalde bij KBS en KFC Poperinge.

“Muziek was bij ons thuis ook nooit ver af. Mijn mama heeft ook muziek gemaakt, zelfs albums uitgebracht. Alleen moest ze haar droom opbergen omdat haar stembanden overbelast raakten.”

Williams deelt intussen diezelfde droom van zijn moeder. Sinds kort focust hij zich volledig op zijn carrière. “Ik heb altijd in de sales en project management gewerkt. Ik kreeg de kans om in Valencia te gaan werken, en toen kwam er een aanbod in Berlijn. Ik heb daar vier jaar gewoond, maar toen was er de coronacrisis. Ik voelde al heel snel dat je daar niet diezelfde socialezekerheidsbuffer hebt. Bovendien wou ik tijd met mijn familie inhalen, dus keerde ik terug. Ik vond een topjob, maar ik had het steeds moeilijker om hard te bikkelen voor de droom van een ander.”

De connecties die Williams de afgelopen jaren opbouwde, probeert hij nu om te zetten in een muziekcarrière, met ook een eigen agency, waarmee hij andere muzikanten mee op weg wil helpen. “Ik wil vooral andere mensen en muzikanten inspireren. Met dit album heb ik het eerste hoofdstuk geschreven, ik hoop dat het de deur opent naar meer. Tegelijk wil ik met mijn muziek een nieuw genre in de markt zetten. Ik hoop volgend jaar nog meer optredens te scoren. Natuurlijk zou een podium als het Sportpaleis fantastisch zijn, maar mijn intrinsieke doel is om een community uit te bouwen, verandering teweeg te brengen in de markt en ervoor zorgen dat mensen zich herkennen in mijn teksten en er inspiratie uit halen.”

Figurant

“Waar ik die van mij uithaal? Het dagelijkse leven. Ik kan evengoed inspiratie vinden thuis of bij mijn vrienden op café. Maar ik ben een keiharde dromer, dat wel. Mijn ouders steunen me heel hard in wat ik doe en ook mijn kleine broer en twee jongere zussen zijn een groot klankbord.”

Leuk detail: binnenkort duikt Williams ook op als figurant in onder meer de film Patsers van Adil & Bilall. “Ik wil ook die piste wat meer verkennen. Het zou leuk zijn als ze mijn gezicht kennen, om zo voor een opening te zorgen voor mijn muziek. Het doel heiligt de middelen.” (lacht)

‘Can you see me?’ van Williams Kaizari is te beluisteren via de streamingsdiensten.