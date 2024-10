Mie Bogaerts brengt met installatie ‘M³’ ode aan haar vader

In de galerij achter Buda Kitchen aan de Budastraat kan je tijdens het creatief stadsfestival WONDER de kunstinstallatie ‘M³’ bezoeken. Drie dimensies nemen een centrale rol: de Metaalcreators, de Micro-macro’s en de unieke visie van kunstenares Mie Bogaerts.

De Metaalcreators

Wat begon met een droom van Mie, werd met de hulp van mechanisch sterke handen omgezet in de draaiende, vierdimensionale installatie ‘de Metaalcreators’. Een nieuw wereld krijgt via de bewegende installatie vorm in ijzervijlsel.

“De geur van metaal geeft me een blijde herinnering aan de thuiskomst van mijn vader. Hij was metaalarbeider. Wij zijn twee handen op één buik. De eerste creator stelt mijn vader voor. Hij neemt voeding op – het ijzervijlsel uit de voederbak – als metafoor voor inspiratie. Deze kunde en inspiratie geeft hij via de metalen arm aan mij door, de tweede creator.”

“Tijdens het doorgeven vormen we een klein eiland. Wat ik kreeg als tweede creator laat ik vallen en bouw er mijn wereld mee. Op de wereld zie je twee figuren. De ene aanschouwt bedenkelijk, de andere loopt ervan weg.”

De Micro-macro’s

Om de hoek, in de Buda Gallery, zie je het vervolg met ‘de taal van het Metaal’. “Uit de wereld van de Metaalcreators ontstond een verfijnd vervolg. Hier is niet langer de robuustheid van staal het middelpunt, maar het subtiele spel van ijzervijlsel dat zorgvuldig in hars is neergelegd. Deze werken vertalen de ruwe kracht van de Metaalcreators naar een meer ingetogen expressie.”

Daarnaast onthult Mie haar Micro-macro’s, waarin de kleuren blauw en groen – symbolen van de natuur – een belangrijke rol spelen. Deze creaties komen tot leven in zowel driedimensionale structuren als tweedimensionale foto’s, waar micro- en macrokosmos elkaar ontmoeten. Ze dagen de toeschouwer uit om zowel de kleinste details als het grotere geheel te zien.

“Ik nodig jullie uit om door deze werelden te reizen, waar metaal, mens en moment samenkomen in een dialoog van beweging, vorm en subtiliteit.”