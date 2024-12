Heemkring Aan de Schreve lanceert Art Studio Boudry: “Een mix van creativiteit”

De Koninklijke Heemkring Aan de Schreve pakte dit jaar uit met de tentoonstelling ‘Boudry, een familie kunstenaars’. Naast de tentoonstelling gaf Aan de Schreve ook een geïllustreerd kunstboek uit en nu gaan ze nog een stapje verder met Art Studio Boury.

Heemkring Aan de Schreve ging op zoek naar eigenaars van werken van de kunstenaarsfamilie Boudry. Hun bedoeling was om een zo volledig mogelijke overzichtspublicatie en een tentoonstelling te maken. De tentoonstelling kon je deze zomer bezoeken in de kapel zusters Benedictinessen. Het bracht een overzicht van het oeuvre van de Poperingse kunstenaarsfamilie Boudry.

“Met enige fierheid kunnen we nu melden dat het project ‘Boudry, een familie kunstenaars’ een vervolg kent. Met enkele gedreven medewerkers vanuit dit project, enkele bestuursleden van de Koninklijke Heemkring Aan de Schreve en enkele familieleden Boudry werd de schouders gezet onder een waar ‘Boudry-huis’ in Poperinge”, vertelt Isabel Decrock in naam van de Koninklijke Heemkring Aan de Schreve. “Art Studio Boudry wordt een mix van creativiteit, gaande van tentoonstelling, workshop, pop-up, concert… voor zowel de Boudry familie als andere kunstenaars.”

Boeschepestraat 20

“In de Boeschepestraat 20, heeft Jules Boudry als huisschilder zijn stempel achtergelaten. ‘Art Studio Boudry’ vindt er sinds de tweede week van december zijn onderkomen. Het wordt een mix van creativiteit, gaande van tentoonstelling, workshop, pop-up, concert… dit zowel voor de Boudry familie als andere kunstenaars. We starten met de wintereditie ‘reflectie’: een samenkomen van Nele Boudry, Lidewij Deroo en Bob Kimberley.”

De deuren van Art Studio Boudry gaan open van 6 december tot en met 31 december. De vernissage vindt plaats op 7 december om 17 uur. Elke dag van 10 tot 12 uur en van 14 tot 19 uur kan je in de Art Studio Boudry terecht. Op 24 december en op 31 december enkel in de voormiddag, gesloten op 25 en 26 december.

“Binnenkort kun je lid worden van Art Studio Boudry vzw. Zo blijf je op de hoogte van alle activiteiten van Art Studio Boudry, kan je het Boudry-huis meehelpen vormgeven en kan je vanop de eerste rij een platform helpen bieden aan kunstenaars.”