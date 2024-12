“Tot 14.000 wandelaars op het lichtparcours”: Wintergloed in Brugge is opnieuw schot in de roos

Tot nu toe hebben 152.186 bezoekers Wintergloed bezocht. Het lichtspektakel in het ‘stille Brugge’, met name de parochie Sint-Anna, lokt tot 14.000 belangstellenden per dag. Tot nu toe klaagden slechts twee Bruggelingen over de toegenomen drukte in deze woonbuurt….

Ongetwijfeld zal december 2024 alle records qua bezoekers in Brugge verpulveren. En dat waren er vorig jaar in de feestmaand maar liefst 1 miljoen. Burgemeester Dirk De fauw, die voorzitter van organisator Brugge Plus wordt, is uitermate tevreden: “De lichtwandeling lokt zeer veel volk. Ook het Brugs Handelscentrum, de organisator van de twee kerstmarkten, is uitermate tevreden. Er loopt geen enkele standhouder ongelukkig rond.”

Teller

Volgens schepen Franky Demon, afscheid nemend voorzitter van Brugge Plus (Dirk De fauw neemt ambtshalve als burgemeester dit mandaat opnieuw op), zijn er op topdagen tot 14.000 wandelaars op het lichtparcours. Onze digitale teller staat nu al op 152.186 deelnemers aan de feeërieke wandeling. De drukte van Wintergloed is onlosmakelijk verbonden met het weer. Bij regen stappen minder mensen het parcours af. Maar zaterdag jongstleden was dat ondanks het kwakkelweer nog altijd 13.000 personen. Onze stewards leiden alles in goede banen en waken erover dat de overlast in het stille Brugge tot een minimum beperkt blijft.”

“Het succes gaat in stijgende lijn. Het startweekend daagden er 13.163 mensen op, vorig weekend waren er 31.361 bezoekers. Ook de beoordelingsscores zijn goed. Onze stewards bevragen de wandelaars. Ze geven Wintergloed 9,1 op 10 voor het 3 km lange parcours. De informatie en communicatie krijgt 8,6 op 10, de sfeerbeleving 8,9 en de toegankelijkheid 8,4. Allemaal goede punten”, aldus Franky Demon.

Twee mails

Burgemeester Dirk De fauw heeft tot nu toe twee mails gekregen van bewoners van Sint-Anna over de drukte in hun woonbuurt: “Ze klagen erover dat Wintergloed nu al twee opeenvolgende jaren plaatsvindt in hun straten. We zijn dit jaar opnieuw uitgeweken naar Sint-Anna om het toerisme wat te spreiden.”

“Door De Warmste Week komen er al duizenden muziekliefhebbers naar ‘t Zand volgende week. Bijgevolg wilden wij het lichtparcours niet in dat deel van Brugge laten lopen. Ik heb de malcontente bewoners gerustgesteld: volgend jaar zal Wintergloed niet op Sint-Anna plaatsvinden.”