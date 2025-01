Beertje nieuwe prins Carnaval Bredene

Na afloop van een indrukwekkende show in het Staf Versluyscentrum werd Kenzo Lynneel (19), alias Beertje, uitgeroepen tot de nieuwe prins Carnaval.

Kenzo Lynneel was de enige kandidaat om verkozen te worden tot de nieuwe prins Carnaval van Bredene. Exact 884 aanwezigen stemden zaterdagavond 18 januari voor Kenzo. De leerling uit het zevende jaar Verwarmingsinstallaties van het VTI Oostende rijfde zo de voor hem lang verwachte titel binnen.

“Mijn verkiezingsshow verliep gesmeerd”, blikt Kenzo terug. “Dit is voor een groot stuk te danken aan Annick Van Hecke en Alegria Boone. Deze dames uit de Oostendse Orde van de Wullok staken de show in elkaar. Ook dansschool Dansier uit Bredene droeg zijn steentje bij. Verder een grote dank aan de muziek van de Melody Makers en aan de Koninklijke Muziekmaatschappij Poldergalm uit Dudzele bij Brugge. Het organiserende Hof der Prinsen was ook een belangrijke factor om de avond gesmeerd te laten verlopen. Van onlusten was geen sprake.”

Geen eindpunt

“Ik ben heel tevreden met mijn stemmenaantal van 884. Dit levert de tweede plaats op in de rangschikking aller tijden. Ooit behaalde mijn vader Alain een stemmenaantal van 914. De titel is voor mij geen eindpunt. De komende maanden woon ik zoveel mogelijk bals bij. Daar is het mijn taak om Bredene te vertegenwoordigen. Onder meer de carnavalshows in Blankenberge, Lombarsdijde, De Panne en Oostende staan op mijn agenda. Maar zelfs na dit jaar zal carnaval een rol blijven spelen in mijn leven. Carnavalist blijf je een leven lang”, aldus nog Kenzo Beertje Lynneel. (BVO)