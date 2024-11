Brugse Marieke De Maré wint prestigieuze F. Bordewijk-prijs

De Brugse schrijfster Marieke De Maré heeft de F. Bordewijk-prijs – de jaarlijkse prijs voor het beste Nederlandstalige prozaboek – voor Ik ga naar de schapengewonnen. Ze won daarmee 6.000 euro. De prijs maakt deel uit van De Haagse Literatuurprijzen 2024 en wordt feestelijk uitgereikt op zaterdag 25 januari 2025 tijdens het Writers Unlimited Internationaal Literatuurfestival Den Haag. De jury bestond dit jaar uit Jeroen Dera, Layla El-Dekmak, Rashif El Kaoui, Laurens Ham, Helma van Lierop, Valérie Drost (voorzitter), Mathijs Sanders, Jeannette Smit (secretaris/penningmeester) en Sarah Vankersschaever.

Marieke De Maré debuteerde in 2020 met de roman Bult, die lovend werd onthaald. Ik ga naar de schapen is haar tweede roman. Het is een verhaal over vaders, moeders en kinderen, maar bovenal over vijf mensen. Een van hen gaat vaak naar de schapen, een ander bestrijdt insecten, nog een ander maakt beelden van was. Iemand legt doden af en nog iemand anders kijkt naar niets. Het gaat over zwijgen, kijken, vasthouden en loslaten. En ook over graag leven. “Na de prachtige ontvangst in Vlaanderen voelt deze onderscheiding uit Nederland als een warme omhelzing van mijn werk. Een bevestiging die ik zal koesteren”, reageert Marieke die momenteel ook samenwerkt met Lara Taveirne aan een kortverhalenboek, Het glinstert.