Automobiliste (57) met 3,45 promille ’s ochtends tegen een paaltje op de Markt in Meulebeke

Het was zelfs nog geen aperitieftijd toen een 57-jarige vrouw uit Meulebeke (Tielt) met 3,45 promille alcohol in het bloed op de Markt in haar gemeente tegen een paaltje botste. “Om 10.30 uur ’s ochtends? Ik vraag me af of er geen sprake is van een alcoholprobleem”, aldus de openbare aanklager. De politierechter fronste evenzeer de wenkbrauwen en sprak een strenge straf uit.

Op 28 juni 2024 wilde D.P. met haar wagen haar parkeerplaats en de Markt in Meulebeke verlaten. Dat verliep niet helemaal goed want ze reed een paal aan. Toen de politie ter plaatse kwam, bleek ze duidelijk dronken.

“Ze sprak met dubbele tong, toonde zich heel emotioneel en probeerde zelfs verschillende keren weg te wandelen”, schetste de openbare aanklager haar gedrag. De vrouw verklaarde dat ze een gastric bypass had ondergaan en sindsdien de alcohol in haar lichaam minder snel afbreekt.

Ze bleek maar liefst 3,45 promille in haar bloed te hebben. “Daar zal de maagverkleining niet veel mee te maken hebben”, toonde de politierechter zich sceptisch. Ook in 2021 liep de vrouw al een veroordeling voor alcohol achter het stuur op. Het gevolg liet zich raden: een boete van 1.600 euro, een rijverbod van 3 maanden en een alcoholslot voor 1 jaar.

Domme fout

Als ze haar rijbewijs wil terugkrijgen, zal ze eerst opnieuw moeten slagen voor haar theoretisch en praktisch rij-examen, medische en psychologische proeven. “Hoe dom kan iemand zijn”, toonde de vrouw zich kritisch voor zichzelf. “Ik werk in de zorg en krijg vaak met patiënten en alcohol te maken. En dan maak ik dezelfde domme fout. Ik ben beschaamd.”

(LSi)