Politiecollege Westkust neemt afscheid van raadsleden met jarenlange dienst en drie burgemeesters

Vandaag vond het laatste politiecollege in zone Westkust plaats zoals die al jarenlang gekend is. Vanaf het volgende college kent die immers een volledig andere samenstelling, met onder andere drie nieuwe burgemeesters, een nieuwe voorzitter en heel wat nieuwe raadsleden. 125 raadsleden werden in de bloemetjes gezet, sommige van hen hadden al minstens 20 dienstjaren.

Het laatste politiecollege in de huidige samenstelling ging niet onopgemerkt voorbij. Bram Degrieck, burgemeester van De Panne, Geert Vandenbroucke van Nieuwpoort en Marc Vanden Bussche kregen een politie-escorte en op het college zelf werden 125 collega’s gehuldigd met 5 tot wel meer dan 20 jaren dienst. Liefst 56 van hen hadden al meer dan 20 jaren dienst sinds de opstart van de politiezone Westkust in 2002. Voorzitter-burgemeester Marc Vanden Bussche was zelfs dertig jaar lang voorzitter van de politiezone, eerst als voorzitter van de gemeentepolitie van Koksijde daarna vanaf 2002 als voorzitter van de politiezone Westkust. Burgemeester Geert Vanden Broucke was gedurende 8 jaar lid van het politiecollege. Burgemeester Bram Degrieck maakte zes jaar lang deel uit van het politiecollege.

Beste personeel en beste materiaal

“Vandaag nemen we afscheid van een korps dat ons na aan het hart ligt, een korps dat we hebben zien groeien, bloeien en bovenal hebben zien schitteren in zijn taken.”, sprak Marc Vanden Bussche het college toe. “Als voorzitter van de politiezone en burgemeester van Koksijde is het voor mij vandaag een eer om mijn dank en bewondering uit te spreken voor alles wat we samen hebben opgebouwd. Vanaf het begin stond ik zij aan zij met korpschef Nicholas Paelinck. Samen met De Panne en Nieuwpoort wilden we een politiekorps vormen dat staat voor kwaliteit en daadkracht, een team van professionals dat elke dag met volle overtuiging klaarstaat voor de veiligheid van onze gemeenschap. We bespaarden niet op middelen en trokken de beste mannen en vrouwen aan door te investeren in het beste materiaal. Waar ik het meest trots op ben is de inzet en onverschrokkenheid van de medewerkers. Zij die elke dag opnieuw met passie en vastberadenheid staan voor de veiligheid van onze burgers. De medewerkers zijn de ruggengraat van dit korps en de reden waarom we zo ver zijn gekomen. Ik dank iedereen voor hun inzet, moed en loyaliteit. Samen hebben we iets bijzonders opgebouwd. Hoewel ik vandaag afscheid neem, zal ik altijd met trots terugkijken op wat we samen hebben opgebouwd.”

Ook korpschef Nicholas Paelinck had woorden van dank. “Ik wil het voltallig politiecollege bedanken voor de goede samenwerking. Dankzij hen is onze politiezone vaak pionier zowel op technologisch als op organisatorisch vlak. Ook het welzijn van onze medewerkers stond bij hen hoog op de agenda.” (JH)