Internationale samenwerking leidt tot arrestatie leverancier boten voor mensensmokkel

Op 13 november rond 13 uur werd een 44-jarige man van Turkse afkomst gearresteerd in Nederland. De man wordt verdacht van het grootschalig leveren van materiaal voor “small boats” aan mensensmokkelaars, die actief zijn in België en Noord-Frankrijk. Deze arrestatie is het resultaat van een gezamenlijk onderzoek uitgevoerd door de Britse National Crime Agency (NCA), de Nederlandse politie en de Federale Gerechtelijk Politie (FGP) West-Vlaanderen, ondersteund door Eurojust en Europol.

Levering van gevaarlijk materiaal voor mensensmokkel

De 44-jarige verdachte zou deel uitmaken van een criminele organisatie die motoren en boten levert aan mensensmokkelaars die illegale overtochten via het kanaal organiseren. De organisatie zou nautisch materiaal (rubberen boten, buitenmotoren en reddingsvesten, red.) aanvoeren vanuit Turkije naar Duitsland. Van daaruit wordt het materiaal via personenwagens naar de Noord-Franse kust gebracht voor gebruik door smokkelaars.

De boten en motoren die voor deze overtochten worden gebruikt, zijn uiterst gevaarlijk en absoluut niet geschikt voor open water. Dit jaar alleen zijn er, volgens de Britse autoriteiten, al minstens vijftig mensen omgekomen tijdens deze gevaarlijke overtochten.

Intensief onderzoek naar criminele organisaties

Het parket West-Vlaanderen en FGP West-Vlaanderen zetten sterk in op onderzoek naar de bovenbouw van de criminele organisaties, om zo te kunnen ingrijpen op de logistieke aanvoerlijnen. Dit dossier is daar een voorbeeld van. De aanpak gaat dus verder dan enkel het vervolgen van mensensmokkelaars die op onze wegen worden aangetroffen.

Belang van grensoverschrijdende samenwerking

De arrestatie van de verdachte is een belangrijke mijlpaal in een van de meest omvangrijke onderzoeken naar georganiseerd mensensmokkel en onderstreept het belang van nauwe samenwerkingen tussen het Verenigd Koninkrijk en landen van de EU.

De onderzoeksrechter in Brugge heeft een Europees onderzoeksbevel uitgevaardigd en de overlevering van de 44-jarige verdachte aan België gevraagd.

Politie extra alert voor mensensmokkel met ‘small boats’

De politiediensten zijn extra alert voor het fenomeen van mensensmokkel via small boats. In West-Vlaanderen worden er in deze periode regelmatig grotere politie-acties georganiseerd waaraan zowel lokale als federale politiediensten meewerken.