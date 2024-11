Vrouw krijgt 18 maanden cel, contact- en straatverbod na zware belaging van haar ex en diens ouders

Een 34-jarige vrouw uit Koksijde kreeg van de strafrechter in Veurne 18 maanden cel met uitstel omdat ze als een echte ‘femme fatale’ haar ex-vriend en diens ouders bleef lastig te vallen na een liefdesbreuk. “Ze kregen honderden telefoontjes, ze vernielde zijn wagen en volgde hem zelfs tot in de sauna”, sprak hun advocaat. De vrouw kreeg nu een contact- en straatverbod, bij hen thuis én op hun werk.

De 34-jarige N.C. uit Koksijde en haar ex L. had meerdere jaren een relatie tot de man die in mei 2023 beëindigde. Dat de vrouw daar absoluut niet goed op reageerde is een understatement. “Ze kon het niet verkroppen”, sprak meester Ives Feys. “Eigenlijk maakte het leven van L. en zijn ouders gewoon tot een hel.” Waarna de advocaat een waslijst aan feiten mee gaf.

Gevolgd tot in sauna

“Zo zocht ze hem regelmatig op, of dook plots op de hoek van de straat op. Ze stond zelfs als een met een mes te zwaaien op straat. De banden van de auto van L. werden regelmatig lek gestoken, er werden krassen in de wagen getrokken of ramen ingeslagen. Ze belde hem wel honderden keren op, soms in een aantal uren tijd en soms met anonieme nummers. Ze brak ook binnen in zijn huis én dat van zijn ouders. Zo stal ze een dure collectie exclusieve sigaren of een step uit het tuinhuis. Ze belde kennissen van hem op om rond te bazuinen dat ze zwanger was van L.. Nergens is hij nog veilig: toen hij onlangs naar de sauna ging is ze hem gewoon tot daar gevolgd.”

De rechter veroordeelde N.C. nu tot 18 maanden cel volledig met uitstel onder voorwaarden. Ze werd voor feiten van diefstal tegenover haar ex en eerdere feiten van slagen en verwondingen op reis in de Ardennen wel vrijgesproken. Voor alle andere feiten werd ze schuldig verklaard. De vrouw moet zich nu aan voorwaarden houden. De belangrijkste zijn een contact- en straatverbod, niet alleen waar haar ex en zijn ouders wonen maar ook op hun werk. Ze moet de slachtoffers ook een schadevergoeding van 5.488 euro betalen. (JH)