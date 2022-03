Roeselaars textielbedrijf Sunday organiseert Career Fair voor jongeren die hun eerste carrièrestappen willen zetten

Op donderdag 7 april organiseert Sunday in Roeselare een Career Fair. De focus ligt op schoolverlaters die geïnteresseerd zijn in een carrière binnen de sales.

Textielbedrijf Sunday, gevestigd in Roeselare, gaat de komende periode op zoek naar heel wat nieuwe salestalenten om hun openstaande vacatures te vullen.

Door een career day te organiseren, hoopt Sunday een hele boel jonge mensen warm te maken om kennis te maken met hun bedrijf en hen de kans te geven om vragen te stellen aan medewerkers. Op die manier krijgen ze een beter idee van wat de functie juist inhoudt.

Internationaal

“Het fijne bij Sunday is dat we een internationaal bedrijf zijn met vier buitenlandse vestigingen in Dublin, Berlijn, Amsterdam en Gdansk. Er wordt heel erg nauw samengewerkt met de salesprofielen uit alle landen.”

Met klanten als Zalando, Tiktok en Mastercard mocht Sunday zich begin dit jaar het snelst groeiende technologiebedrijf van onze provincie noemen.