Zwevegemse sportschepen Raf Deprez en zijn zoon doen mee aan de Ironman

Januari is de maand van de goede voornemens. Ook sportschepen Raf Deprez heeft er een: deelnemen aan de Ironman op 20 augustus. Enerzijds is er de uitdaging met zijn zoon Ruben en anderzijds wordt hij eind mei 50 jaar jong. “Het is dus nu of nooit.”

Raf Deprez wil op zondag 20 augustus deelnemen aan de Ironman in het Ierse Youghal, in de omgeving van Cork. “Het is niet enkel deelnemen, ik wil de wedstrijd ook tot een goed einde brengen”, benadrukt Raf.

De Ironman omvat 3,8 km zwemmen in zee, 180 km fietsen op een heuvelachtig parcours en tot slot een volledige marathon (42 km) lopen. Een hele uitdaging waarvoor hij nu ruim een half jaar de tijd heeft om zich voor te bereiden.

Vader en zoon

“In mijn jeugdjaren was ik wel een sportieve kerel, maar daarna viel de sportbeoefening grotendeels stil. Aangemoedigd door mijn omgeving begon ik rond mijn 40ste opnieuw meer aan sport te doen, wat resulteerde in een eerste deelname aan de Ironman in 2017. Met een totaaltijd van 10 uur 17 minuten en 2 seconden, deed ik het tot mijn eigen verbazing niet zo slecht. Vooral het lopen ging vrij goed. Ik werd er 99ste op meer dan duizend deelnemers.”

Na die prestatie verdween het sporten eerder op de achtergrond. Raf werd wel bestuurslid bij multisportclub No Limit Team maar echt actief sporten was er niet meer bij. “Het runnen van een verzekeringskantoor en het uitvoeren van het schepenambt zorgen ervoor dat er weinig tijd was voor sport, al maakte ik toch geregeld nog een fietstochtje.”

Vraag is dan of zo’n uitdaging als de Ironman wel realistisch is? “Ik doe ze mezelf cadeau voor mijn 50ste verjaardag. Als ik het nu niet doe, dan komt het er niet meer van. Anderzijds is er ook mijn zoon Ruben, die voor het eerst zal deelnemen. Hij is bewegingscoach en personal trainer en is momenteel met een wielerploeg in het buitenland op stage. Vader en zoon in dezelfde wedstrijd, een mooie uitdaging toch?”

Zwemmen

Raf is er zich wel van bewust dat er nog heel wat getraind moet worden om de uitdaging tot een goed einde te brengen. “Het moet slagen. Ik ben ervan overtuigd dat ik het kan, al durf ik er wel geen tijd op te zetten. De slogan van de Roman is niet voor niets Anything is possible.”

Er resten nog zeven maanden om zich voor te bereiden en te trainen. “Het trainen is gestart met de jaarwisseling. Ik weet dat mijn lopen goed is, fietsen lukt ook aardig maar het zwemmen is minder goed. Het is een uitdaging om alle aspecten te trainen, maar eenmaal bezig, komt de drive om door te zetten vanzelf. Het zit vooral in het ‘kopke’. Ik heb een doel voor ogen, wat dan ook niet wil zeggen dat ik nu zal leven als een pater.” (lacht)

Bijkomend ‘probleem’ momenteel zijn de vele nieuwjaarsrecepties. “Ik zal wel meeklinken, maar al snel overschakelen op een gezond drankje. Een hapje kan ook wel, maar tegen augustus moeten er toch nog enkele kilo’s af.”

Allez, Eddy

Raf Deprez wil zijn prestatie koppelen aan het goede doel. “Ik denk dat dit ‘Allez Eddy’ zal worden. Met dit initiatief, een samenwerking van diverse verengingen, willen we jongeren die in een moeilijke situatie zitten aan het sporten krijgen, en dan specifiek wielrennen. Een viertal jongens hebben zo al een fiets gekregen en leren we sportief fietsen. Het geeft ons allen een goed gevoel.”

Hoe de actie precies zal verlopen, weet Raf nog niet precies. “Sponsoring, pronostiek, ik weet nu nog niet hoe het allemaal zal verlopen, maar wat ik wel weet, is dat iedere druppel zweet moet opbrengen. Ik zou dan ook graag 2.000 euro aan dit initiatief kunnen schenken. Een bijkomende uitdaging en een reden te meer om te slagen”, besluit Raf.

(Geert Vanhessche)