Zwemkampioene Dawn Versluys op topniveau: “Blijven verbeteren, is het belangrijkste”

De zestienjarige topsporter Dawn Versluys brengt elke dag minstens twee uur door in het zwembad. Daar traint ze om een nog betere zwemster te worden.

Dawn uit de Oostendse wijk Mariakerke zit in het vijfde jaar Schilderwerk en Decoratie van het VTI in Oostende. Haar schoolresultaten zijn meer dan behoorlijk. Hetzelfde en zelfs meer kan gezegd worden van haar prestaties in het zwembad. “De oorsprong voor deze prestaties is terug te brengen op een mix van talent en noeste trainingsarbeid”, weet Dawn. “Mijn eerste club was de Vrije Zwemmers Oostende. Dankzij enkele goede trainers gingen mijn prestaties in stijgende lijn. Mijn eerste echte toptijd mondde zelfs uit in de titel van Belgisch Kampioen. Ik behaalde deze titel in het onderdeel 800 meter crawl. Dit gebeurde onder de vleugels van FROS Multisport Vlaanderen. Deze vzw ijvert ervoor dat sporters, teams, sportclubs en bedrijven zich helemaal thuis voelen in hun sport. Het accent ligt er op de beleving. Aan mijn kampioenstitel in het zwembad van het Oost-Vlaamse Wachtebeke zijn uiteraard enkel goede herinneringen overgebleven.”

Een mooie zwemcarrière blijft mijn doel, maar dan moeten alle omstandigheden meezitten

“Deze titel was dan wel een hoogtepunt, maar allerminst een eindpunt. Ondertussen gebeuren mijn trainingen ook onder de vleugels van Dolfijnen Middelkerke. Daardoor kon mijn niveau blijven stijgen. Soms lig ik zelfs meer dan twee keer per dag in het water. Omdat mijn prestaties op school er niet onder lijden, gaf directeur Ludo Viaene van het VTI toestemming om een keer per week tijdens de lesuren te trainen. Alles samen komt het neer op minstens vijftien uur training per week. Crawl is mijn favoriete zwemslag. Ook de stijlen rug- en vlinderslag spreken me aan. Deze afwisseling voorkomt eentonigheid en vormt dus een extra troef. Enkel schoolslag ligt me minder. Ik beschouw het vele zwemmen niet als een opoffering, maar als een kans om hogerop te geraken.”

“Tot voor kort vonden de meeste oefensessies plaats in het Duinenbad van Middelkerke. Dit werd onlangs echter definitief gesloten. Nog deze winter zou een nieuw bad moeten openen in sportpark De Krokodiel. Momenteel valt de keuze op het splinternieuwe zwembad Brigitte Becue langs de Nieuwpoortsesteenweg in Oostende. Daar verlopen de trainingen veel aangenamer. Het bad bevat zelfs onderwatercamera’s. Zwembad Brigitte Becue is een olympisch bad in alle betekenissen van het woord. Het is een echte aanwinst voor een toeristische stad als Oostende.”

Zwembadredder

“De Belgische top bereiken, is dus al gebeurd. Het is echter nog moeilijker om aan die top te blijven. Mijn zwemtechniek en –tijden verbeteren zit er zeker in, want zwemmen gaat voor alles. Medailles op wedstrijden zijn geen must. Het belangrijkste is om mezelf te kunnen verbeteren. Een mooie zwemcarrière blijft mijn doel, maar dan moeten alle omstandigheden meezitten. Echte idolen in of buiten de zwemsport heb ik niet, iedereen moet zijn of haar eigen weg uitstippelen. Leidt die weg niet tot een carrière als topzwemster, dan word ik misschien wel redder in een zwembad”, aldus nog Dawn. (BVO)