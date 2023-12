Zwemestafette tijdens de ‘zwembaddagen’

In Nieuwpoort vonden de jaarlijkse zwembaddagen plaats, een sprankelend waterevenement dat een hele week duurde. De Zwemestafette vormde het middelpunt van deze meerdaagse. Het event bracht verschillende teams samen die streden om zoveel mogelijk lengtes te zwemmen binnen een tijdsbestek van een halfuur. Elke zwemmer voltooide één lengte, waarna de volgende teamgenoot in actie kwam zodra de voorgaande zwemmer de finish bereikte. De Zwemestafette bood een boeiende competitie met drie categorieën: estafette jeugd, estafette families en estafette open categorie. In de jeugdcategorie nam alleen het jonge team van de Vrije Zwemmers Nieuwpoort (VZN jeugd) deel en zwom een indrukwekkende 1.500 meter. In de categorie families behaalden De Maresoeliesjes en de Decorte’s de eerste en tweede plaats met respectievelijk 2.150 en 1.800 meter. In de open categorie streden maar liefst 8 teams om de overwinning. De top drie van deze intensieve strijd bestond uit Vrije Zwemmers Nieuwpoort (VZN) 1 met 2.625 meter, Flanders Coast Lifesaving Team met 2.500 meter en Gallery34 met 2.275 meter. Een opwindende afsluiting van een week vol zwemplezier en sportieve prestaties in het bruisende Nieuwpoortse zwembad. (PG/foto IV)