Zwemclub Thor boekt knappe resultaten tijdens Winterraces: Levi Kindt (16) toont talent op Vlaamse kampioenschappen

Bij de Torhoutse zwemclub Thor stonden de voorbije weken in het teken van de Winterraces in Antwerpen. Er werden knappe resultaten neergezet met als uitschieters de drie Vlaamse titels van Torhoutenaar Levi Kindt bij de 16-jarigen. Levi toonde weer eens zijn talent.

Het eerste luik van de Winterraces was de internationale wedstrijd Flanders Swimming Meet. Aurianne Koolen, Louise Lammens, Levi Kindt, Stijn Christiaens, Wout François en Leendert Desmet hadden zich geselecteerd voor diverse nummers en konden zo wedstrijdervaring opdoen. Er werden persoonlijke besttijden gezwommen en Levi Kindt slaagde erin zich driemaal te plaatsen voor een B-finale.

Vlaamse Talenten Cup

Vervolgens had de Vlaamse Jeugd Talent Challenge plaats voor de 11- tot 14-jarige meisjes en de 12- tot 15-jarige jongens.

Maar liefst zeven jongens en tien meisjes van Thor konden zich bij de beste 48 jonge zwemmers van Vlaanderen plaatsen, waardoor ze per leeftijdscategorie aan de Vlaamse Talenten Cup mochten deelnemen. Er werden heel wat top 10-tijden gezwommen op de individuele nummers. Marry Lammens werd eerste in het algemeen klassement bij de meisjes van 12 jaar. De aflossingsploeg bij de jongens van 12 en 13 jaar, met Jerome Vandekerckhove, Liam Kindt, Tibe Reynaert en Lucas Declerck, werd tweede op de viermaal 100 meter vrije slag en derde op de viermaal 100 meter wisselslag. De aflossingsploegen bij de meisjes van 11 en 12 jaar mochten de gouden medaille in ontvangst nemen voor zowel de viermaal 100 meter vrije slag als de viermaal 100 meter wisselslag.

“Maar vooral de eerste plaats in het clubklassement sprong er bovenuit”, aldus secretaris Ewout François. “We haalden het nipt van de fusieclub MEGA. Dat succes deed uiteraard deugd.”

Drie Vlaamse titels

Het derde luik waren de Vlaamse kampioenschappen open categorie. Hiervoor plaatsten Aurianne Koolen, Louise, Lammens Levi Kindt, Stijn Christiaens, Wout François, Leendert Desmet en Fien Desmet zich. Het waren wedstrijden met ups en downs, maar de Thor-zwemmers deden hard hun best. Stijn Christiaens kon zich plaatsen voor de B-finale open categorie op de 400 meter vrije slag en werd daarin derde. Leendert Desmet zwom zich naar een derde plaats bij de 17- en 18-jarigen op de 1.500 meter vrije slag. Wout François behaalde een tweede plaats op de 100 meter wisselslag bij de 16-jarigen en plaatste zich voor de B-finale.

Levi Kindt werd driemaal Vlaams kampioen bij de 16-jarigen: op de 200 meter vrije slag, de 400 meter vrije slag en de 200 meter wisselslag. In de A-finale van de 400 meter vrije slag werd hij derde. Alsof dat nog niet genoeg was, zwom hij ook drie keer naar brons bij de 16-jarigen: op de 100 meter vrije slag, de 100 meter rugslag en de 50 meter vlinderslag. Hij kon tevreden Torhoutwaarts. (Johan Sabbe)