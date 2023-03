West-Vlaanderen Sprint slaat de tenten op in Lago Brugge

In het zwembad Lago Olympia in Brugge heeft zaterdag 11 maart de wedstrijd West-Vlaanderen Sprint plaats, in een organisatie van het Regiocomité West-Vlaanderen en de Koninklijke Veurnse Zwemvereniging. In totaal zijn er dertien zwemverenigingen uit West-Vlaanderen die deelnemen, goed voor 318 zwemmers die samen ruim 850 keer het water inspringen. Zij zorgen vanaf 18.15 uur voor een mooi gebeuren, een snelle, sfeervolle wedstrijd die gegarandeerd ook veel publiek trekt.

De regio’s binnen Vlaanderen is gevraagd om minder zwemwedstrijden zelf te organiseren. Vandaar dat het provinciaal kampioenschap, alsook deze sprintwedstrijd wordt uitbesteed aan clubs. Prioriteit gaat uit naar clubs die een jubileum te vieren hebben. Vorig jaar had West-Vlaanderen Sprint in Oostende plaats naar aanleiding van 100 jaar Royal Ostend Swimming Club. Dit jaar is de Veurnse Zwemverenging 50 jaar geworden. Zij zijn zeer intensief met het zwemmen bezig en kozen om naar Brugge te trekken, om die halve eeuw te vieren in aanwezigheid van de burgemeester en de sportschepen van de stad Veurne en de sprintwedstrijd in Lago te organiseren.

Tijdens West-Vlaanderen Sprint kunnen jongeren vanaf negen jaar er in diverse disciplines over een afstand van 50 meter zwemmen. Alle wedstrijden worden in reeksen gezwommen, zonder halve finales en finales. De uitslag wordt bepaald door de tijden, waarbij per wedstrijd en per leeftijdscategorie een afzonderlijk klassement wordt opgemaakt. In de diverse zwemstijlen is er tevens aandacht voor G-zwemmers (zwemmers met een beperking) uit de West-Vlaamse clubs.

Twee afzeggingen

Nagenoeg alle competitieclubs uit onze provincie nemen ook dit keer aan dit uniek zwemfeest deel. “Er zijn er twee die zich verontschuldigd hebben. Verder zijn ze allen aanwezig. De grootste delegatie wordt gevormd door Ieper Swimming met een deelname van 48 jonge zwemmers, gevolgd door de Royal Ostend Swimming Club met 37 atleten aan de start en de Torhoutse Zwemclub Thor met 36”, telt Danny Uyttersprot, ondervoorzitter van het Vlaams Sportcomité Wedstrijdzwemmen.

Voor de negen- en tienjarigen, de jongste zwemmers, wordt er een medaille gegeven voor elk geboortejaar. Eens ouder gaat het per twee leeftijdsjaren. “Dit jaar gaan we de medailles effectief rondom de hals van enkel de jongste zwemmers hangen. Voor de zwemmers van 11 jaar en ouder geven we de verzamelde medailles ’s avonds na de wedstrijd mee in een omslag met de afgevaardigde van de club.”

Voor aanvang van West-Vlaanderen Sprint worden opnieuw alle West-Vlaamse zwemofficials gehuldigd. “Dit was in het verleden een traditie. Na corona pikken we die draad nu terug op. In totaal zijn er ongeveer 60 ingeschreven”, besluit Danny Uyttersprot. “We moeten hen koesteren. Zij houden de wedstrijden levend. Zonder officials kan er niet in competitie gezwommen worden.” (ACR)