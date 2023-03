West-Vlaamse zwemofficials in de bloemetjes gezet in Brugge

Zwemwedstrijden kunnen niet georganiseerd worden zonder de officials. In het zwembad Lago Olympia in Brugge had zaterdagavond in een organisatie van het Regiocomité West-Vlaanderen en de Koninklijke Veurnse Zwemvereniging de spurtwedstrijd West-Vlaanderen Sprint plaats. In aanloop naar de wedstrijd maakte men van de gelegenheid gebruik om de vele zwemofficials in onze provincie te bedanken voor hun inzet.

“We zijn daar een tiental jaar geleden als enige in Vlaanderen mee gestart”, weet Danny Uyttersprot, ondervoorzitter van het Vlaams Sportcomité Wedstrijdzwemmen. “Sindsdien is Oost-Vlaanderen ons gevolgd om voor de officials iets te doen. We krijgen voortdurend nieuwe kandidaat-officials. Zij volgen dan een opleiding en we koesteren altijd de stille hoop dat er enkele zijn die later opklimmen tot kamprechter, de hoogste functie binnen het zwemmen.”

Greet Dewitte (ZTZ) uit Tielt en Gaëlle Halsberghe (Gold) uit Geluwe zijn de twee officials die voor de West-Vlaanderen Sprint als kamprechter werden aangeduid. De een aan de startzijde, de andere aan de aankomstzijde. “We zijn als het ware de directeurs van de jury voor deze wedstrijd, die toch uit niet minder dan 46 officials bestaat”, vertelt Greet. “Een official dient de zwemreglementen van de World Aquatics, het vroegere FINA te volgen. Zo zijn er tijdopnemers, keerpunt- alsook aankomstrechters. Iedereen heeft een functie en wij als kamprechters dienen de leiding te geven. Via een draagbaar communicatie apparaat staan wij met iedereen in contact.”

Sommige officials worden ook wel eens voor buitenlandse wedstrijden gevraagd. Zo heeft Greet Dewitte reeds als een internationaal jurylid het Europees Kampioenschap in Antwerpen meegemaakt. “Zover ben ik nog niet”, pikt Gaëlle Halsberghe in. “Als official dien je te beginnen met een TAK-opleiding. TAK staat voor tijdopnemer, aankomstrechter en keerpuntrechter.”

Vrijdagavond was er zo’n opleiding in Diksmuide waarvoor zich negentien mensen hadden ingeschreven. Zij volgden een theoriesessie van een viertal uur. Over twee weken is er dan een theoretisch examen, met daarna twee stagebeurten en indien nodig, een derde. Wanneer ze slagen voor hun praktijkexamens zijn ze een TAK. “Wie dan verder wil groeien in de zwemsport kan ook nog voor andere functies gaan, zoals starter, jurysecretaris, kamprechter. Daarvoor dien je telkens een nieuwe opleiding te volgen en een nieuw examen af te leggen.” (ACR)