Tweede editie De Panne Sea Swim wordt Zwemcriterium van de Westkust: “Sensibiliseren is belangrijk”

Op donderdag 6 juli 2023 is er om 19.00 uur de tweede editie van de De Panne Sea Swim. Deze unieke zwemwedstrijd in de Noordzee onder begeleiding van de lokale reddingsdiensten maakt deel uit van het Zwemcriterium van de Westkust.

Vorig jaar bedacht Team Sport van De Panne de ludieke wedstrijd Sea Swim om iedereen op een veilige manier te laten kennismaken met zwemmen in zee. Sportfunctionaris Marleen Decordier legt uit: “Wie niet vertrouwd is met zwemmen in zee beseft niet altijd dat dit grote risico’s kan inhouden. Hoewel er regelmatig sensibiliseringscampagnes worden gevoerd om mensen erop attent te maken dat ze bijvoorbeeld altijd in bewaakte zones moeten zwemmen gebeuren er toch elk seizoen ongelukken, ondanks alle inspanningen van onze medewerkers van de reddingsdienst.”

“Met Sea Swim zwemmen de deelnemers over een redelijk grote afstand van 1,5 kilometer in zee, tussen het Canadezenplein en de Rampe, onder begeleiding van onze strandredders. De zwemmers volgen dan het traject langs de kustlijn. Er liggen twee grote boeien in zee om het startpunt te positioneren. Ook bij deze zwemwedstrijd is veiligheid een grote prioriteit, waarbij we boten en een jetscooter in de buurt inzetten om de veiligheid op elk moment te verzekeren.”

“Strandredders en een jeep staan in voor de navette op het strand. Het is ook de bedoeling dat het een leuke, aangename ervaring is voor al die sportieve waterratten. De eerste drie zwemmers krijgen een ‘recreatieve’ prijs, maar alle deelnemers krijgen achteraf een drankje en een versnapering.”

Zwemcriterium van de Westkust

Zowel recreatieve als competitieve zwemmers vanaf 14 jaar zijn welkom. Wie nu al staat te popelen om deel te nemen kan zich vooraf inschrijven via de website (deelnemen kost 4 euro). De dag zelf kun je vanaf 16 uur inschrijven (5 euro) op de Zeedijk ter hoogte van de Leopold I-Esplanade. Wie al ingeschreven is, kan zich dan ook aanmelden en ontvangt een chip en badmuts. Voor het startschot wordt gegeven, komt er een briefing.

Nieuw dit jaar is de samenwerking met Koksijde en Nieuwpoort. Dit resulteert in een Zwemcriterium van de Westkust met volgende wedstrijden: op 7 juli in De Panne – op 10 juli en 10 augustus in Koksijde en op 26 juli in Nieuwpoort.

Elke zwemmer die aan minimaal 2 van de 4 zwemtochten deelneemt, maakt kans op prijzen. Er zijn prijzen voorzien voor de eerste drie dames en de eerste drie heren. Ook zijn er tal van prijzen voor de recreanten die aan minimaal 2 zwemtochten deelnemen. De prijsuitreiking vindt plaats op 19 september 2023 in De Panne.