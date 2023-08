Twee broers, vier keer Belgisch zwemkampioen

Een rijke medaille-oogst in de Rosmolenstraat op de wijk Don Bosco. De broers Levi en Liam Kindt, die er met hun ouders Andy Kindt en Stefanie Nuytten wonen, zijn in totaal viermaal Belgisch kampioen geworden op de jeugdzwemkampioenschappen in Antwerpen. Levi bracht liefst vijf plakken mee naar huis, Liam twee.

Levi (16) en Liam (13) zijn al geruime tijd lid van de Torhoutse zwemclub Thor, Andy (45) en Stefanie (43) zitten in het bestuur. Laatstgenoemde is penningmeester.

Van jongs af graag in water

De Belgische jeugdzwemkampioenschappen hadden plaats in het olympisch zwemcentrum Wezenberg in Antwerpen. Vooral Levi trok er met grote ambitie naartoe. Terecht, zo bleek, want hij behaalde bij de 16-jarigen driemaal nationaal goud: op de 400 meter vrije slag, de 200 meter wisselslag en de 100 meter vrije slag. Ook pakte hij brons op de 200 meter vlinderslag en zilver met de gemengde estafetteploeg op de viermaal 100 meter crawl.

Liams specialiteit rugslag leverde hem twee medailles bij de 13-jarigen op: goud op de 200 meter en zilver op de 100 meter.

“Liam en ik zijn dus met in totaal zeven medailles naar huis gekomen”, zegt Levi. “Daar mogen we in alle bescheidenheid toch wel trots op zijn. We zitten beiden al van jongs af graag in het water en dus gaan we zelden of nooit tegen onze zin trainen. Of we thuis een zwembad hebben? (lacht) Neen, wel een tuin, maar geen zwembad.”

Levi naar de topsportschool

Liam start straks in het tweede jaar STEM- technieken aan de Torhoutse Middenschool Sint-Rembert. Dicht bij de deur dus. Voor broer Levi ligt dat anders. Hij heeft zijn topsportstatuut behaald en trekt vanaf september naar de Topsportschool in Antwerpen. Hij wordt er interne leerling.

“Ik zal er in het vijfde jaar natuurwetenschappen beginnen”, zegt hij. “In combinatie met heel veel zwemmen, in totaal zo’n 20 uur per week. Het wordt wennen, want ik moet de vertrouwde Scholengroep Sint-Rembert vaarwel zeggen. Maar als ik wil doorgroeien in het zwemmen, dan moet ik nú de stap naar hogerop zetten. Dat vindt ook Hubert Backs, de hoofdtrainer van zwemclub Thor. Hij moedigt me aan om het te proberen. Ik zal snel merken hoe het loopt. Spannend is het zeker.”

Stages met Belgische selectie

Of Liam het voorbeeld van zijn broer zou willen volgen en later ook naar de Topsportschool gaan? “Mocht ik de kans krijgen, dan zou ik niet twijfelen”, zegt hij. “Ik ben echter nog te jong en heb nog heel wat te bewijzen. Ik kan niets overhaasten.”

Levi maakt deel uit van de Belgische selectie, wat inhoudt dat hij dit en vorig jaar aan een aantal leuke zwemstages in het buitenland heeft mogen deelnemen. “Dat was in Mallorca, in Portugal en in Frankrijk”, glundert hij. “Daar leer je veel uit en tegelijkertijd bezoek je mooie locaties. Ik heb recent ook mogen deelnemen aan de internationale Comen Cup, een wedstrijd in Griekenland. Dat was midden juni, toevallig een heel moeilijke datum, want er waren op dat moment examens op school.”

Andy en Stefanie willen hun zonen alle kansen geven om zich in het zwemmen te ontplooien. “We hebben samen met Levi zijn overstap naar de Topsportschool goed overwogen”, zeggen ze. “We hopen dat het de juiste keuze zal zijn. We duimen dat hij er verdere vooruitgang boekt.” (JS)