Tine Vandaele en zoon Tiebert Dumon in de prijzen op CSIT World Sports Games: “Een zotte droom komt uit”

Zwemclub Interbad Brugge (ZIB) nam onlangs met een aantal leden deel aan de zevende CSIT World Sports Games in het Italiaanse Emilia-Romagna. Tine Vandaele bij de masters en haar zoon Tiebert Dumon bij de jeugd stonden er onder anderen op het podium. “Wat kan je meer wensen dan dat je kinderen zoveel voldoening uit hun sport halen?”

Zwemclub Interbad Brugge legt als een familiale vereniging de nadruk op het recreatieve, met een onderdeel wedstrijdzwemmen, onder begeleiding van de trainers Gino Minnebo en Marco D’hoore. Ze zijn actief in het Interbad in Sint-Kruis waar er wekelijks vier trainingsdagen zijn. Om aan het CSIT of andere internationale wedstrijden mee te doen moeten de zwemmers in het voorbije jaar een aantal limiettijden zwemmen waardoor ze opgenomen worden in de kern van de Federatie Recreatie en Omnisport, een overkoepelende Sportstructuur voor sportclubs die onder meer ook instaat voor de coördinatie van competitieve en recreatieve zwem- en watersportevenementen.

30 medailles

ZIB behaalde op de voorbije CSIT World Sport Games maar liefst meer dan dertig medailles. Tine Vandaele (47) uit Oostkamp stond bij de masters twee keer op het hoogste schavotje, bij haar eerste deelname. “In de eerste plaats was het om het avontuur te beleven”, vertelt ze. “De jeugd was tevreden met zijn selectie. Voor mij als master was het zonder selectie. Ik maakte het op de eerste rij al mee als supporter van mijn zoon en de andere zwemmers van ZIB. Ik zwem bijzonder graag en wilde dat ook eens meemaken. Zeker als je bij de start tussen iemand van bijvoorbeeld Finland en Mexico staat. Een zotte droom werd voor mij werkelijkheid. Een hobby waar ik zoveel energie uit haal en plezier aan beleef kon ik op die manier ietwat exotischer beleven, als een van de 5.000 deelnemers uit 44 verschillende landen.”

Zwemmicrobe

Tine werkt als teamcoach van onder meer het gezondheidsteam in Tordale in Torhout. Medailles, laat staan twee keer goud, was in aanloop zeker niet meteen een verwachting. “Als je dan toch op dat podium staat, met de Belgische vlag, komt er toch wel iets los. In alle individuele nummers die ik zwom, behaalde ik een medaille. Eenmaal brons, vijf keer zilver en goud op de 100 meter vrije slag en de 200 meter rugslag.”

Tine is al haar hele zwemloopbaan bij de Brugse Zwemclub Interbad. “Mijn papa Erik Vandaele was er zwemleerkracht en gaf watergewenning en training aan wellicht wel duizenden Bruggelingen. Via de genen heeft hij ons duidelijk de zwemmicrobe doorgegeven.” Tiebert (15), scholier aan OLVA in Assebroek, zag zijn mama zwemmen en heeft zich dan ook bij de zwemclub aangesloten. Ervoor deed hij een jaar volleybal. Zwemmen vindt hij leuker. “Vorig jaar deed ik mee aan het Europees kampioenschap. Voor de wereldspelen bleef ik realistisch en zou ik al tevreden zijn met één medaille. Het werden er uiteindelijk zes, eenmaal zilver in 400 meter vrije slag en vijf keer brons waarvan vier in een aflossing en één in 100 meter vrije slag.”

Plezier en presteren

Aan de CSIT World Sport Games neemt de top bij de amateurs deel. Dus niet de zogenaamde elitezwemmers. Tiebert is tevreden met dit niveau. “Mocht ik meer trainen zou ik er misschien minder plezier aan beleven.” Zijn mama knikt. “Onze zwemclub vormt de ideale combinatie tussen plezier en presteren. Iets waar ik altijd in geloof. Ook de groepssfeer is fantastisch. Zwemmen blijft een individuele sport, maar tijdens de aflossingen hangen we met leden van andere clubs ook goed aan elkaar. Over de Belgische stadsgrenzen heen werd er in Italië tevens voor elkaar gesupporterd.”

Het was van 2019 geleden, wegens corona, dat er nog een CSIT World Sport Games plaatshad. In 2025 zou Griekenland aan de beurt zijn. Volgend jaar, eind augustus, zijn er de Jeugdspelen, voor de jongeren in het algemeen, in zwembad Brigitte Becue in Oostende. “We kijken er nu al naar uit. Als het enigszins kan staan we daar opnieuw vol enthousiasme”, besluit Tiebert Demon.